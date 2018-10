Francúzsko predĺži hraničné kontroly

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsko ohlásilo ako prvá krajina Schengenu predĺženie hraničných kontrol až do budúceho roka, a to konkrétne o šesť mesiacov, teda do konca apríla 2019. Dôvodom, ktorý sa uvádza v liste francúzskej vlády adresovanom Európskej únii, je akútne teroristické nebezpečenstvo.Informovali o tom v piatok francúzske elektronické médiá.Krajina sa obáva predovšetkým možných útokov vracajúcich sa džihádistov európskeho pôvodu.Kontroly na štátnych hraniciach Francúzsko obnovilo po sérii teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, pri ktorej prišlo o život 130 ľudí.Popri Francúzsku platia v súčasnosti hraničné kontroly aj v ďalších piatich krajinách Schengenu - Dánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Švédsku. V ich prípade bola prvotnou príčinou obnovenia kontrol utečenecká kríza, v súčasnosti sa však aj tu nezabúda na aspekt terorizmu.Kontroly na francúzskych štátnych hraniciach mali vypršať pôvodne 30. októbra, v ostávajúcich zmienených krajinách sa tak stane 11. novembra.