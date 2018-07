Francúzsko prijalo 78 žiadateľov o azyl z lode Aquarius

Záchranná loď Aquarius, ktorej Taliansko a Malta odopreli prístup do svojich prístavov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Innsbruck 12. júla (TASR) - Francúzsko prijalo skupinu 78 žiadateľov o azyl, najmä z Eritrey a Sudánu, ktorých v júni pri pobreží Líbye zachránila humanitárna loď Aquarius. S odvolaním sa na francúzske ministerstvo zahraničných vecí o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Podľa francúzskeho rezortu zahraničia skupina migrantov do krajiny pricestovala vo štvrtok zo Španielska, ktoré sa v júni ponúklo, že záchrannú loď Aquarius prijme.Ministerstvo uviedlo, že týchto 78 osôb identifikovali ako migrantov, ktorí majú právo na poskytnutie útočiska. Zatiaľ čo sa budú realizovať azylové konania, umiestnia ich v oblastiach na juhovýchode a severe Francúzska.Záchrannú loď Aquarius so 620 migrantmi presmerovali do prístavu Valencia po tom, čo jej Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch. Španielsko s Francúzskom sa napokon dohodli, že migrantom z plavidla poskytnú útočisko.AP pripomína, že Francúzsko za posledné roky prijalo oveľa menší počet migrantov ako susedné Nemecko či Taliansko.