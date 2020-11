Francúzsko reaguje na teroristické útoky sprísnenou kontrolou na hraniciach, oznámil to prezident Macron

Posilnenie kontrol

Vonkajšie hranice EÚ

5.11.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že jeho krajina po nedávnych teroristických útokoch posilní kontroly na hraniciach. Počet policajtov a vojakov, ktorí majú na starosti hraničné kontroly, sa podľa neho zvýši z 2 400 na 4 800.Zamerajú sa na boj s nelegálnou migráciou a pašovanie, povedal Macron na hraničnom priechode v Le Perthus, na hranici so Španielskom. Vo Francúzsku už platí aj najvyššia bezpečnostná výstraha pred terorizmom."Veľmi jasne vidíme, že teroristické činy môžu skutočne viesť niektorí ľudia, ktorí pomocou migračných tokov ohrozujú naše územie. Musíme teda posilniť naše kontroly z dôvodu národnej bezpečnosti," povedal Macron.Odkazoval hlavne na extrémistický útok v bazilike v Nice, kde minulý týždeň zahynuli traja ľudia. Hlavný podozrivý je 21-ročný Ibrahim Issaoui z Tuniska, ktorý prišiel do Európy cez Taliansko a v súčasnosti je v nemocnici.Macron tiež uviedol, že bude presadzovať zmeny, aby boli kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie efektívnejšie. "Útoky vo Francúzsku, v Rakúsku pred niekoľkými dňami vo Viedni nám ukazujú, že teroristické riziko je všade, že siete sú globálne, čo núti Európu zintenzívniť svoju reakciu," povedal prezident. Francúzsko predstaví svoje návrhy v decembri na európskom samite.Riaditeľ pohraničnej polície regiónu Le Perthus Herve Cazaux, uviedol, že polícia tento rok zatkla na francúzsko-španielskej hranici 11 200 ľudí, ktorí ju chceli prekročiť nelegálne. Vlani to bolo pre porovnanie 5 500.To je podľa neho čiastočne spôsobené zatvorením hraníc v dôsledku pandémie koronavírusu a tiež zvýšeným počtom migrantov v lete, ktorí cestovali zo severnej Afriky cez Španielsko.