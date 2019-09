Francúzsko repatriovalo z Turecka tri džihádistky a deväť detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. septembra (TASR) - Francúzske úrady repatriovali v utorok tri ženy a deväť detí z rodín, ktoré sú podozrivé z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). Podľa agentúry DPA to uviedol dobre informovaný zdroj.Túto skupinu osôb zadržiavali v Turecku po tom, ako na jeho územie vstúpila zo Sýrie, kde IS od roku 2013 do marca tohto roku ovládal rozsiahlu časť územia a vyhlásil tam svoj kalifát.Rozhlasová stanica France Inter, ktorá o tejto repatriácii informovala medzi prvými, uviedla, že v skupine sú aj príbuzní bratov Fabiena a Jeana-Michela Clainovcov.Podľa francúzskych médií Fabien Clain nahral svojho času v mene IS audiozáznam priznania sa k teroristickým útokom v Paríži z 13. novembra 2015, ktoré si vyžiadali 129 obetí na životoch. Jean-Michel Clain v rovnakej nahrávke interpretuje náboženské spevy.Podľa dostupných správ zahynuli údajne obaja bratia tento rok pri náletoch, ktorými koalícia vedená Spojenými štátmi útočila na zvyšné územie pod kontrolou IS.Stanica France Inter dodala, že tri dospelé ženy boli po príchode do Francúzska zadržané na základe zatykačov vydaných už skôr francúzskymi úradmi. Deti - vo veku od troch do 13 rokov - boli zverené sociálnej službe v meste Seine-Saint-Denis.