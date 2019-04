Francúzsko sa chystá na 22. dejstvo protivládnych protestov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. apríla (TASR) - Hnutie tzv. žltých viest pripravuje na sobotu v poradí už 22. sériu pravidelných protestov, pričom ich ústredné podujatie bude v meste Toulouse na západe Francúzska.Ako v piatok informovala spravodajská televízia BFM, organizátori veria, že účasť bude vyššia než minulú sobotu, keď do ulíc francúzskych miest vyšlo okolo 22.000 ľudí. Bola to najnižšia účasť od začiatku protestov, ktoré vypukli 17. novembra 2018.V Paríži sa v sobotu uskutočnia dva pochody. O jeden z nich - nazvaný- prejavilo prostredníctvom sociálnych sietí záujem zatiaľ 1400 ľudí. Účasť potvrdilo 300 ľudí.V hlavnom meste sú zakázané zhromaždenia na triede Champs-Élysées a priľahlých uliciach, ako aj v okolí budovy Národného zhromaždenia a prezidentského paláca.Oveľa početnejšie zhromaždenia v uliciach Paríža než túto sobotu avizujú organizátori na budúci víkend. Jeden z vodcov žltých viest, Éric Drouet, už koncom marca v rozhovore pre denník Le Parisien uviedol, že "Účasť na sobotňajšom zhromaždení v Toulouse prisľúbilo zatiaľ asi 4000 ľudí. Organizátori na toto podujatie nedostali úradné povolenie.Už v piatok večer sa bude konať protivládna demonštrácia v meste Dunkerque. Počas víkendu sa očakávajú zhromaždenia v mestách Lille, Lyon, Rouen, Štrasburg a ďalších.Polícia a ďalšie bezpečnostné zložky budú túto sobotu prvýkrát postupovať podľa tzv. protivandalského zákona, ktorý nadobudol účinnosť tento týždeň po podpise prezidentom Emmanuelom Macronom.Zákonom sa upravujú aj pravidlá prehliadok batožín a áut potenciálnych účastníkov demonštrácií, pri ktorých sa príslušníci bezpečnostných zložiek budú zameriavať na predmety využiteľné ako zbraň, napríklad skrutkovače, kladivá, petangové gule a podobne.Počas demonštrácií sa zakazuje aj úplné či čiastočné zámerné zahaľovanie tváre maskami či šatkami. Nerešpektovanie tohto nariadenia sa považuje za priestupok s možným udelením pokuty do 15.000 eur či dokonca trestu odňatia slobody.Zákonom sa zavádza aj princíp "". Kým doteraz odškodné za materiálne škody spôsobené počas protestov platil štát, po novom má štát právo viesť občianske súdne konanie proti osobe, ktorá sa dopustila násilností voči spoluobčanom či poškodzovania cudzej veci a vymáhať odškodné priamo od tohto vandala.