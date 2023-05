Francúzsko sľúbilo Kyjevu ďalšiu vojenskú pomoc, Ukrajinci sa pripravujú na protiofenzívu

Výcvik ukrajinských vojakov

Macronov sľub Zelenskému

15.5.2023 (SITA.sk) - Francúzsko v nedeľu sľúbilo ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na protiofenzívu proti ruskej agresii.Elyzejský palác to oznámil po nečakaných rokovaniach francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho ukrajinského náprotivka Volodymyra Zelenského v Paríži.Francúzska pomoc zhŕňa desiatky ľahkých tankov a obrnených vozidiel či systémy protivzdušnej obrany.Macronov úrad tiež oznámil, že v rámci širšieho európskeho úsilia tento rok plánujú výcvik zhruba 2 000 ukrajinských vojakov vo Francúzsku a takmer 4 000 ďalších v Poľsku.Zelenskyj a Macron sa stretli v Elyzejskom paláci na zhruba tri hodiny. Stretnutie bolo utajované, na verejnosť sa dostalo krátko pred Zelenského príchodom do Paríža, kam pricestoval francúzskym vládnym špeciálom z Nemecka. Zelenskyj cez víkend tiež navštívil Taliansko.Paríž vo vyhlásení označil svoju podporu nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny za „neochvejnú" a sľúbil, že jeho politická, hospodárska, humanitárna a vojenská pomoc bude pokračovať „tak dlho, ako to bude potrebné".Ukrajinský prezident sa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zase vyjadril, že „každou návštevou sa obranné a útočné schopnosti Ukrajiny rozširujú. Vzťahy s Európou sa stávajú silnejšími a tlak na Rusko rastie“.