Francúzsko stupňuje tlak na neočkovaných, chce im zakázať vstup do divadiel či reštaurácií

Statégia vlády

Zrýchlenie podávania tretích dávok

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzska vláda pokračuje v úsilí o zvýšenie tlaku na neočkovaných ľudí v čase, keď nový variant koronavírusu omikron spôsobuje rekordný nárast infekcií.Vláda chce, aby do reštaurácií, kín, divadiel, múzeí alebo športových zariadení mohli vstúpiť iba ľudia s plným očkovaním proti koronavírusu. Plán bude v stredu v parlamente obhajovať minister zdravotníctva.Zrýchlené zavedenie takzvaného očkovacieho preukazu je súčasťou stratégie vlády, ktorá sa snaží zmierniť dopady rýchleho šírenia nového variantu na už i tak preťažené nemocnice pomocou očkovania namiesto ďalších lockdownov.Francúzsko v utorok oznámilo takmer 180-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Podľa prognóz sa denné prírastky do januára vyšplhajú na viac ako 250-tisíc.Vo Francúzsku sa už proti koronavírusu dalo zaočkovať viac ako 75 percent populácie a vláda chce v rámci boja proti omikronu zrýchliť podávanie posilňovacích vakcín. Viac ako štyri milióny dospelých obyvateľov však stále nie sú zaočkované.Vláda chce vakcinačný preukaz zaviesť do polovice januára. V prípade schválenia v parlamente už neočkovaným ľudom pre vstup na miesta, kde sa vyžaduje doklad o očkovaní, nebude stačiť negatívny výsledok testu.