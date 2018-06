Francúzsko vracia späť povinnú brannú prípravu pre mladých

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. júna (TASR) - Francúzska vláda predložila návrh na opätovné zavedenie povinnej brannej prípravy pre všetkých 16-ročných obyvateľov krajiny. Pôvodne s touto myšlienkou prišiel prezident Emmanuel Macron počas svojej predvolebnej kampane s cieľom posilniť zmysel pre občiansku povinnosť a národnú jednotu u mládeže.Povinnosť sa bude týkať chlapcov i dievčat a bude rozdelená do dvoch rozličných fáz. Prvou fázou bude povinné mesačné umiestnenie so zameraním sa na občiansku kultúru, čo podľa francúzskej vlády, informoval v stredu spravodajský portál stanice BBC.Medzi zvažovanými možnosťami je dobrovoľnícke učenie a práca pre charitu - popri tradičnej vojenskej príprave v armádnych, policajných alebo hasičských zboroch. Druhá fáza je služba v rozmedzí troch mesiacov až jedného roka, v rámci ktorého budú mladí ľudia pôsobiť v oblasti súvisiacej s obranou a bezpečnosťou.Aj v tejto druhej fáze by si však absolventi mohli vybrať dobrovoľnícku činnosť spojenú s historickým dedičstvom, životným prostredím alebo sociálnou starostlivosťou.Keď s tou myšlienkou prišiel Macron minulý rok, malo ísť overziu vojenskej služby; podľa jeho návrhu mali získať všetci francúzski občania "priamu skúsenosť s vojenským životom" najmenej jeden mesiac medzi 18. a 21. rokom života. Tento zámer bol však zmiernený vzhľadom na výdavky a záťaž armády.Aj po týchto úpravách by si tento program vyžiadal ročne 1,6 miliardy eur. Zámer má podporu 60 percent obyvateľstva, tvrdí mediálna spoločnosť YouGov, u mladých ľudí je však iba polovičná.Macron je prvým francúzskym prezidentom, ktorý neabsolvoval povinnú vojenskú službu; zrušili ju v roku 1996, keď mal súčasný šéf Elyzejského paláca 18 rokov.Povinnú vojenskú službu majú stále škandinávske krajiny, ako aj Švajčiarsko, Rakúsko a Grécko. Z mimoeurópskych krajín je to napríklad Izrael, ktorý má trojročnú brannú povinnosť pre mužov a dvojročnú pre ženy, alebo Kórejská ľudovodemokratická republika s 11 rokmi pre mužov a siedmimi pre ženy, uzatvára britské médium.