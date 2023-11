Francúzsko vydalo medzinárodný zatykač na sýrskeho prezidenta Baššára Asada, dôvodom je údajná účasť na mnohých zločinoch

15.11.2023 (SITA.sk) - Francúzske justičné orgány v stredu vydali medzinárodný zatykač na sýrskeho prezidenta Baššára Asada , jeho brata a ďalších dvoch armádnych generálov za ich údajnú účasť na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti vrátane chemického útoku na predmestia Damasku v roku 2013.Právnici obetí vojny v Sýrii Jeanne Sulzer a Clemence Witt a viaceré mimovládne organizácie angažujúce sa v pomoci Sýrčanom toto rozhodnutie privítali. Asadova armáda podľa západných krajín aj nestranných mimovládnych organizácií opakovane použila proti vlastným obyvateľom chemické zbrane, hoci ona sama to dlhodobo popiera.„Znamená to zásadný míľnik v boji proti beztrestnosti,“ povedala Sulzer telefonicky pre agentúru AP. „Znamená to pozitívny vývoj v judikatúre, ktorá uznáva závažnú povahu spáchaných zločinov.“ Parížska prokuratúra verejne nekomentovala zatykače, ktoré zostávajú podľa francúzskych zákonov tajné, kým trvá vyšetrovanie.