Francúzsko vyhlásilo vojnu plastom: Zavádza systém sankcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsko plánuje v budúcom roku zaviesť systém sankcií, ktorý zvýši náklady na balenie spotrebného tovaru do obalov z nerecyklovaného plastu. Je to súčasť jeho záväzku používať od roku 2025 v celej krajine na tento účel iba recyklované plasty. Oznámilo to v nedeľu (12.8.) ministerstvo životného prostredia.Brune Poirsonová, štátna tajomníčka pre ekologický prechod uviedla, že tento krok je len jeden z tých, ktoré Francúzsko plánuje zaviesť v najbližších rokoch, vrátane programu zálohovania plastových fliaš.uviedla v denníku Journal du Dimanche.Podľa nového plánu by výrobky s recyklovanými plastovými obalmi mohli stáť až o 10 % menej, povedala Poirsonová.povedala štátna tajomníčka, podľa ktorej by vyššie ceny za nerecyklované obaly mohli viesť k zníženiu nadmernej spotreby plastov na balenie produktov.Flore Berlingenová zo združenia Zero Waste France v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že spoločnosti sa novým opatreniam prispôsobia, namiesto toho, aby prenášali náklady na nerecyklované plastové obaly na klientov.Emmanuel Guichard z federácie výrobcov plastových obalov Elipso opatrne privítal francúzsky plán.povedal.Sociálne siete zaplavili zábery morí pokrytých plastovým odpadom, či morských živočíchov udusených plastami. To podnietilo politické reakcie po celom svete.Francúzsky plán je, upozornili francúzski aktivisti.Podľa Berlingenovej recyklácia je nevyhnutná, ale nie dostačujúca. Domnieva sa, že je potrebné zredukovať "tok" plastov a zaviesť prísnejšie opatrenia proti nadmernej spotrebe plastových obalov a výrobe jednorazových predmetov.Francúzsko v súčasnosti recykluje okolo 25 % plastov. V supermarketoch už zakázalo jednorazové plastové tašky, ak nie sú kompostovateľné a dúfa, že povzbudí ľudí, aby nakupovali s vlastnými taškami.Francúzska vláda má tiež v pláne zvýšiť dane pri zakopávaní odpadu na skládkach a zároveň znížiť dane pri recyklácii. Dúfa, že to pomôže pri riešení narastajúcich problémov s tonami plastov, ktoré si nájdu cestu do oceánov.Maloobchodné reťazce Carrefour a Leclerc uviedli, že v najbližších mesiacoch prestanú predávať plastové slamky.Európska komisia chce tiež znížiť počet plastových predmetov na jedno použitie a v máji oznámila pravidlá vyžadujúce použitie alternatívnych materiálov a stimulov pre podniky.Výroba plastov na celom svete za posledných 10 rokov celkovo vzrástla o viac ako 40 %, hlavne plastov na balenie.