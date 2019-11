Francúzsko vyrubilo pokutu za ilegálny export plastov do Malajzie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzska spoločnosť na likvidáciu odpadov, ktorá sa pokúsila do Ázie ilegálne vyviezť kontajnery s plastovým odpadom, musí zaplatiť pokutu vo výške 192.000 eur. Vyrubilo jej ju francúzske ministerstvo pre ekologickú transformáciu, informoval v piatok denník Le Parisien.Spresnil, že šlo o 22 kontajnerov, v ktorých sa nachádzal plastový odpad. Náklad smeroval do Malajzie.Prípad sa dostal na verejnosť koncom mája tohto roka, keď malajzijské ministerstvo životného prostredia Parížu oznámilo, že do Francúzska vracia 60 kontajnerov s odpadom, ktoré sa do Malajzie dostali nelegálne.Podľa zdrojov z francúzskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu chce rezort touto vysokou pokutou, že každá firma, ktorej náklad odpadu iné štáty vrátia, bude vo Francúzsku čeliť stíhaniu.Firmy, ktoré podnikajú v tejto sfére, sa však podľa denníka Le Parisien bránia, že prevoz odpadu z Francúzska do juhovýchodnej Ázie je len okrajovou záležitosťou.S ich argumentáciou súhlasí aj predstaviteľ francúzskej mimovládnej organizácie Zero Waste France, Thibaut Turchet, ktorý uviedol, že drvivá väčšina plastového odpadu sa spracúva vo Francúzsku. Dodal, že z krajiny sa vyváža asi jedno percento plastového obalu, no aj toto je ešte stále veľký objem.Turchet pripomenul, že vývoz odpadu nie je zakázaný, ale riadi sa medzinárodným právom a dohodnutými pravidlami, napríklad tými, ktoré sú zakotvené v Bazilejskom dohovore o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní. Ten predpokladá, že odpad je možné doviezť do inej krajiny len vtedy, ak s tým jej úrady súhlasia a na mieste sú k dispozícii kapacity na jeho likvidáciu alebo recykláciu.K vývozu plastových odpadov do juhovýchodnej Ázie sa uchyľuje pomerne veľa západných štátov. Z tohto dôvodu Čína v roku 2018 sprísnila svoje pravidlá pre dovoz odpadov na likvidáciu alebo recykláciu. Krajiny ako Malajzia, Filipíny či Indonézia v poslednom čase zasa do krajín pôvodu vrátili kontajnery s plastovým odpadom, ktorých obsah či okolnosti dopravenia nezodpovedali dohodnutým pravidlám.