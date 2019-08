Francúzsko vyzýva na obnovenie renovácie Notre-Dame

Na snímke sochy počas prípravných prác na katedrále Notre-Dame poškodenej požiarom 24. júla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. augusta (TASR) - Francúzske ministerstvo kultúry upozornilo, že požiarom poškodená katedrála Notre-Dame ešte stále nie je mimo nebezpečenstva a naďalej hrozí, že niektoré jej časti sa môžu zrútiť. Informoval o tom spravodajský portál France Info.Podľa vyhlásenia ministerstva zo stredy bolo v čase nedávnych horúčav zaznamenaných niekoľko nových prípadov, keď sa z klenby chrámu uvoľnili a vypadli kamene. Ministerstvo vyjadrilo v tejto súvislosti znepokojenie a apelovalo na čo najrýchlejšie obnovenie záchranných prác na chráme.Rozsiahle renovačné práce sa zastavili 25. júla na základe pokynov inšpektorátu práce, ktorý túto požiadavku zdôvodnil rizikom kontaminácie olovom.Testy totiž na mieste a v okolí Chrámu Matky Božej odhalili nebezpečne vysokú úroveň kontaminácie. Počas požiaru, ktorý takmer zničil túto gotickú stavbu, sa na streche katedrály roztavili stovky ton olova, ktorého častice vietor rozvial do okolia.Stavebné práce na katedrále by sa mali obnoviť na budúci pondelok, ak budú poskytnuté záruky, že boli splnené všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci. Uviedla to minulý týždeň prefektúra departementu Ile-de-France.Silný požiar vypukol v katedrále Notre-Dame podvečer 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom kvôli prebiehajúcemu reštaurovaniu chrámu. Katedrálu požiar vážne poškodil: strecha nad hlavnou loďou sa prepadla dovnútra spolu so štíhlou vežou postavenou na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály, tzv. sanktusníkom.Požiar ikonickej katedrály bol šokom pre celý kultúrny svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron následne prisľúbil obnoviť Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne.