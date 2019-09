Francúzsko zablokuje zavedenie digitálnej libry v Európe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. septembra (TASR) - Francúzsko vo štvrtok varovalo, že zablokuje zavedenie libry, digitálnej meny sociálnej siete Facebook v Európe, pretože ohrozuje „vlád.vyhlásil francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire na otvorení konferencie Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o virtuálnych menách.Facebook v júni oznámil svoje plány na zavedenie libry. Tie však vyvolali obavy viacerých vlád aj kritikov sociálnej siete, ktorej reputáciu poškodila jej úloha pri šírení falošných informácií a extrémistických videí.Facebook plánuje zaviesť libru v prvej polovici 2020. Je navrhnutá tak, aby podporovala kôš menových aktív, čím by sa malo predísť divokým výkyvom jej kurzu, ako je to pri bitcoine a iných kryptomenách.Ďalší veľký rozdiel predstavuje fakt, že kontrola libry nemá byť decentralizovaná, ale mala by byť zverená neziskovej asociácii so sídlom vo Švajčiarsku.Okrem Facebooku podporujú zavedenie libry platobné giganty Visa, MasterCard a PayPal, ako aj aplikácie Lyft a Uber pre zdieľanú jazdu.Francúzski predstavitelia však varujú pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje libra už od zverejnenia plánov na jej zavedenie. Le Maire vo štvrtok pokračoval v tomto tlaku.uviedol.Jednou z obáv totiž je, že digitálna mena môže ľuďom umožniť "odvrátiť sa" od národných mien v čase kríz, čo vládam skomplikuje úsilie o riadenie ekonomiky.Facebook propaguje libru ako príležitosť poskytovať on-line obchodné a finančné služby s minimálnymi nákladmi pre viac ako miliardu „nebankových“ klientov - dospelých bez bankových účtov alebo tých, ktorí využívajú služby mimo bankového systému.Libra a nová digitálna peňaženka Calibra, ktorá s ňou bude spojená, umožnia Facebooku začleniť do svojej ponuky aj finančné služby, rozšíriť vlastný obchod a predávať reklamu na sociálnej sieti väčšiemu počtu malých firiem. Predstavitelia vlád však majú obavy zo spôsobu regulácie digitálnej meny, a najmä z toho, aby bola v súlade s nariadeniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.