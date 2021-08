Francúzsko zasiahli rozsiahle lesné požiare, z domov a kempov museli evakuovať tisícky ľudí

Požiare aj v iných krajinách

Najdlhšia vlna horúčav

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Z domov a letovísk na Francúzskej riviére museli evakuovať tisícky ľudí, zatiaľ čo hasiči bojujú s lesnými požiarmi v regióne. Najmenej 22 ľudí utrpelo v súvislosti s požiarmi ľahké zranenia alebo sa nadýchali dymu.Požiar vypukol v pondelok večer asi 40 kilometrov smerom do vnútrozemia od prímorského mesta Saint-Tropez. Keďže plamene ešte neuhasili, rozsah škôd zatiaľ nie je jasný. Do utorka rána však oheň podporovaný silným vetrom od Stredozemného mora zničil už približne päťtisíc hektárov lesa. Informovali o tom zástupcovia departementu Var.Z domov a kempov v obľúbenom prázdninovom regióne museli evakuovať asi šesťtisíc ľudí a ďalších uzavreli v prázdninovom centre pre zamestnancov Air France.V utorok s požiarom bojovalo viac ako 900 hasičov s podporou hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Miestne úrady zároveň uzavreli cesty a zablokovali prístup do lesov.Extrémne horúčavy a lesné požiare trápia aj ďalšie krajiny v južnej Európe a severnej Afrike, pričom v Alžírsku si plamene vyžiadali najmenej 75 obetí a v Turecku zahynulo 16 ľudí. Niekoľko obetí v súvislosti s lesnými požiarmi hlási aj Taliansko.V Grécku v utorok hasiči bojujú s požiarom, ktorý si vyžiadal evakuáciu opatrovateľského domova a niekoľkých dedín severozápadne od Atén. Naprieč krajinou sa tento mesiac rozhoreli stovky lesných požiarov, ktoré podporuje najdlhšia a najhoršia vlna horúčav za niekoľko desaťročí.Izraelskí hasiči sa tiež v utorok už tretí deň snažia dostať pod kontrolu lesný požiar západne od Jeruzalema.Zhoršujúce sa sucho a horúčavy, súvisiace s klimatickou zmenou, viedli počas leta aj k rozsiahlym lesným požiarom na západe Spojených štátov a v ruskej Sibíri.