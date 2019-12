Francúzsko zažije v utorok ďalšie celoštátne protesty

Protesty, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. decembra (TASR) - Francúzsko zažíva v utorok ďalší celoštátny protest proti návrhu dôchodkovej reformy, ktorý predložila vláda prezidenta Emmanuela Macrona a ktorý počíta s vyšším vekom odchodu do dôchodku. Do protestov sa zapojili aj učitelia, lekári, právnici či obsluhujúci personál Eiffelovej veže v Paríži. Informovala o tom agentúra AP.Ľudia dochádzajúci do práce verejnou dopravou i turisti čelia v utorok už 13. dňu štrajku, ktorý vyhlásili zamestnanci železníc domáhajúci sa zachovania svojho súčasného penzijného systému, pretože im zaručuje odchod do dôchodku pár rokov po dovŕšení 50 rokov.Pre štrajk učiteľov majú problémy aj rodičia a žiaci, ktorým v školách zrušili semestrálne skúšky.Mnohé nemocnice v utorok povolali externých zamestnancov, aby takto zabezpečili neodkladnú starostlivosť o pacientov, keďže zdravotné sestry, lekári a lekárnici šli do štrajku za zachovanie systému štátnych nemocníc, ktorý v dôsledku rokov znižovania nákladov zažíva veľké problémy.V súvislosti s protestným pochodom a mítingom, ktorý sa bude konať v utorok popoludní, polícia rozmiestnila zátarasy okolo Elyzejského paláca, kde sídli prezident Macron. Bezpečnostné zložky sa obávajú násilností zo strany aktivistov protivládneho hnutia žltých viest či iných radikálnych demonštrantov nahnevaných na ekonomickú nerovnosť.Protestné zhromaždenia sa uskutočnia aj v ďalších francúzskych mestách.Agentúra AP napísala, že tlak na Macrona, aby vládny návrh dôchodkovej reformy stiahol, stúpol opäť po tom, ako v pondelok rezignoval jej hlavnýJean-Paul Delevoye, a to pre údajný konflikt záujmov, ktorého sa dopustil, keď popri práci pre vládu mal aj dve platené aktivity v súkromnom sektore.Macronova vláda sa zatiaľ pridržiava plánov na zvýšenie veku odchodu do dôchodku s plným dôchodkom na 64 rokov, hoci minulý týždeň ustúpila v tom, že odložila zavedenie reformy a otvorila dvere novým rokovaniam.Hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová v spravodajskej televízii BFM potvrdila, žeAgentúra AP pripomenula, že v posledných rokoch niekoľko európskych krajín zvýšilo vek odchodu do dôchodku alebo znížilo dôchodky, aby udržalo krok s predlžovaním priemernej dĺžky života a spomaľovaním hospodárskeho rastu. Macron tvrdí, že Francúzsko musí urobiť to isté.Odbory sa však obávajú, že ľudia budú musieť pracovať dlhšie pre nižšie dôchodky.Podľa prieskumov verejnej mienky najmenej polovica Francúzov štrajk odborárov naďalej podporuje. Ich frustrácia sa však zvyšuje. Napríklad v Paríži aj v utorok premávajú len dve zo 16 liniek metra a v krajine vypravili iba štvrtinu vnútroštátnych vysokorýchlostných vlakov. Štrajk sa negatívne prejavil aj na medzinárodných tratiach.Odborári v železničnej spoločnosti SNCF chcú pokračovať vo svojom štrajku aj cez vianočné sviatky, vláda hľadá pre túto situáciu riešenia.Štátny tajomník ministerstva dopravy Jean-Baptiste Djebbari v utorok uviedol, žea že každý cestujúci, ktorý si zarezervoval cestovný lístok, cestu absolvuje.Samotná SNCF by v priebehu dnešného dňa mala oznámiť, ako bude zaistené vlakové spojenie pred sviatkami a počas nich.