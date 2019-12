Francúzsko zažíva dvanásty deň mobilizácie proti dôchodkovej reforme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. decembra (TASR) - Štrajk proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy pokračuje vo Francúzsku aj v pondelok, a to už svojím 12. dňom. K štrajku sa pridali najnovšie aj vodiči kamiónovej dopravy a zamestnanci niekoľkých rafinérií, informoval v pondelok spravodajský portál LCI.Odborári a príslušníci protivládneho hnutia žltých viest v pondelok od skorého rána na viacerých miestach vo Francúzsku zablokovali vchody do skladov a dep autobusovej dopravy.Štrajkujúci prehradili zátarasami aj viacero hlavných cestných ťahov v krajine.Podľa LCI sa v pondelok v metropolitnej oblasti Paríža od rána vytvárajú kolóny, ktoré medzičasom dosiahli celkovú dĺžku viac ako 620 kilometrov.V samotnom Paríži metro aj naďalej nepremáva na desiatich linkách. Výrazne obmedzená je aj autobusová a električková doprava, ako i premávka zrýchlených prímestských vlakov RER. Podobné problémy so zabezpečením verejnej dopravy sú aj v ďalších mestách.Vzhľadom na problémy v doprave i pre blokády škôl ich študentmi sa viacero vysokých škôl rozhodlo pre odklad semestrálnych skúšok, ktoré sa mali začať v pondelok. Skúškové obdobie na týchto školách sa tak začne až v januári.Železničná spoločnosť SNCF očakáva, že vlaková doprava vo Francúzsku bude výrazne obmedzená aj v pondelok. Vypravené nebudú ani mnohé vlaky na medzištátnych linkách.Spravodajský portál France Info citoval Laurenta Bergera, generálneho tajomníka odborov CFDT, ktorý sa vyslovil za "prímerie" počas vianočných a novoročných sviatkov. Jeho návrh však väčšina odborárov odmietla.Okrem umiernených odborov CFDT na prestávku v štrajku počas nadchádzajúcich sviatkov vyzvali aj viacerí predstavitelia vlády vrátane jej predsedu Édouarda Philippa.Bývalý poradca francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho, Raymond Soubie, v rozhovore pre France Info v tejto súvislosti upozornil, že ak konflikt medzi odborármi a vládou bude pokračovať aj počas Vianoc, podpora verejnosti, ktorá je štrajku zatiaľ skôr naklonená, by sa mohla výrazne znížiť.Podľa portálu LCI francúzska vláda túto stredu na internet "zavesí" kalkulačku na výpočet výšky dôchodku, a to aj podľa vládou predloženého návrhu dôchodkovej reformy. Tá sa bude týkať až ľudí narodených po roku 1975.Podstatou predkladaného návrhu dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov. Philippom vedená vláda trvá na tom, že reforma v dôchodkovom systéme je potrebná na to, aby súčasný zadlžený penzijný systém, ktorý je ústretovejší voči zamestnancom verejného sektora, bol spravodlivejší a udržateľnejší.Odborári však vládny návrh odmietli, pričom namietali najmä proti návrhu, aby bol zamestnancovi priznaný plný dôchodok až pri odchode do dôchodku vo veku 64 rokov. Momentálne je táto hranica 62 rokov.Mnoho Francúzov a odborových predákov sa obáva, že nový dôchodkový systém donúti ľudí pracovať dlhšie a mať potom nižšie dôchodky. Štrajkujúci a demonštranti okrem toho nesúhlasia ani s vládnymi opatreniami na pomoc podnikateľskému sektoru, pretože podľa nich vláda takto ohrozuje sociálny štát.Návrh príslušného zákona o dôchodkovej reforme francúzska vláda prerokuje 22. januára a potom ho vo februári predloží na posúdenie parlamentu, uviedol spravodajský portál LCI. Vládna strana Republika v pohybe (LREM) má v parlamente väčšinu.