Francúzsko zvažuje repatriáciu 11 predpokladaných džihádistov

Na archívnej snímke francúzsky minister vnútra Christophe Castaner (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzsko vezme späť 11 predpokladaných francúzskych džihádistov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v tureckom zajatí. Vyhlásil to v utorok minister vnútra Christophe Castaner.Ako pripomenula tlačová agentúra Reuters, v pondelok Ankara oznámila, že vyhostí zo svojho územia zahraničných občanov spojených s militantnou teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).Jednostranná ofenzíva Turecka v Sýrii z 9. októbra vyvolala hnev Washingtonu i jeho hlavných európskych spojencov z NATO, ktorí sa obávajú návratu IS do daného regiónu. Európske krajiny najmä znepokojujú zahraniční bojovníci IS vracajúci sa do Európy.Viaceré európske krajiny vrátane Francúzska odmietli repatriáciu svojich občanov bojujúcich v radoch IS, ktorých na severe Sýrie zadržiavajú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).Na severe Sýrie sa v súčasnosti v zajatí nachádza približne 400 - 500 francúzskych občanov vrátane zhruba 60 bojovníkov IS.Na základe dohody s Tureckom z roku 2014 boli francúzski občania zatknutí tureckými orgánmi predtým v koordinácii s francúzskymi úradmi deportovaní späť do Francúzska. Castaner na pôde parlamentu spresnil, že krajina zvažuje repatriáciu 11 bojovníkov francúzskeho pôvodu práve v rámci tejto dohody.