Francúzsky Alstom zvýšil tržby v 1. kvartáli o vyše desatinu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 19. júla (TASR) - Francúzsky výrobca vlakov Alstom oznámil za 1. kvartál rast tržieb o vyše desatinu, k čomu dopomohli najmä kontrakty na Blízkom východe. Spoločnosť zároveň poukázala na pokrok v poslednom období, čo sa týka zlúčenia s vlakovou divíziou nemeckej spoločnosti Siemens.Alstom uviedol, že za 1. kvartál obchodného roka 2018/2019, to znamená od apríla do konca júna, zaznamenal medziročný rast tržieb o 14 % na 2,02 miliardy eur. Prispeli k tomu najmä kontrakty na Blízkom východe, ale aj v Juhoafrickej republike, Kanade a kontrakt na dodávku regionálnych vlakov v Taliansku.Firma zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja tržieb v súčasnom obchodnom roku. To znamená, že aj naďalej očakáva za celý obchodný rok 2018/2019 tržby okolo 8 miliárd eur.Alstom a Siemens sa ešte minulý rok dohodli na zlúčení svojich železničných aktivít. Fúzia by spoločnostiam mala pomôcť účinnejšie odolávať tlaku čínskeho železničného koncernu CRRC. V utorok 17. júla plánovanú fúziu schválili akcionári Alstomu. Fúziu musí ešte schváliť Európska komisia, ktorá sa rozhodla transakciu preskúmať. V prípade, že ju schváli, čo by malo byť známe najneskôr v novembri, dokončenie transakcie by sa malo podľa Alstomu uskutočniť v 1. polroku 2019.