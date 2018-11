Francúzsky exminister vnútra sa stal primátorom Lyonu

Na archívnej snímke Gérard Collomb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. novembra (TASR) - Primátorom francúzskeho mesta Lyon sa v pondelok opäť stal bývalý minister vnútra Gérard Collomb. Vo voľbách mal len jedného protikandidáta.Ako informovali francúzske médiá, rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo v hlasovaní, v ktorom Collomba podporilo 41 poslancov. Proti hlasovali ôsmi. Ďalší poslanci sa hlasovania zdržali.Collomb vo funkcii lyonského primátora vystriedal Georgea Kénénékiana, ktorý sa tohto postu ujal v roku 2017, keď sa Collomb stal členom vlády.Keď sa Kénénékian svojej funkcie v októbri vzdal, okamžite to vyvolalo dohady o Collombovom návrate do Lyonu a o tom, že Kénénékian muCollomb pri hlasovaní v lyonskom zastupiteľstve nemal podporu socialistov, ktorí to zdôvodnili skutočnosťou, že Collomb sa ako minister vnútra spreneveril humanistickým hodnotám ľavice.Na hlasovaní sa nezúčastnila ani väčšina poslancov za pravicovú stranu Republikáni (LR) a ich spojencov, ani zelení.K zvoleniu 71-ročného Collomba za primátora došlo mesiac po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal 3. októbra jeho demisiu z funkcie ministra vnútra.Macron najprv rezignáciu ministra vnútra odmietal prijať, Collomb však vyhlásil, že aj napriek tomu hodlá odstúpiť.Collomb bol terčom kritiky pravice, odkedy 18. septembra oznámil, že v máji 2019 má v úmysle odísť z postu ministra vnútra, aby sa vo voľbách v roku 2020 mohol uchádzať o funkciu primátora mesta Lyon. Tento úrad zastával predtým, ako ho Macron po víťazstve vo vlaňajších prezidentských voľbách vymenoval za ministra.Francúzske médiá v reakcii na Collombovo znovuzvolenie za primátora Lyonu uviedli, že týmto krokom sa de facto začala predvolebná kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa vo Francúzsku uskutočnia v roku 2020. Collomb už v septembri oznámil, že v nich bude kandidovať.