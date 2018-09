Francúzsky kňaz obvinený z obťažovania spáchal v kostole samovraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rennes 20. septembra (TASR) - Kňaz vo francúzskom meste Rennes spáchal samovraždu vo svojom kostole po tom, ako ho obvinili zo sexuálneho obťažovania mladej ženy. Médiám to oznámila v stredu prokuratúra a policajné zdroje.Jean-Baptiste Sebe (38) si vzal život v utorok v Kostole sv. Jána XXIII., čeliac údajným obvineniam miestnej obyvateľky, ktorá tvrdila, že jej dospelá dcéra sa stala obeťoutohto kňaza.Prvotná sťažnosť podľa spravodajskej stanice France 24 smerovala vrchnosti Rouenskej arcidiecézy, pričomo tomto probléme. Vyšetrovanietragédie stále pokračuje.Hovorca arcidiecézy pre médiá vyhlásil, že správy o tejto udalostiKatolíckou cirkvou za uplynulých 25 rokov otriasla séria pedofilných škandálov. V auguste vyšlo najavo, že viac než 300 kňazov v americkom štáte Pensylvánia za ostatných sedem desaťročí pohlavne zneužilo vyše 1000 maloletých.Najvyššie postaveným katolíckym duchovným vo Francúzsku, zapleteným do škandálu tohto druhu, je kardinál Philippe Barbarin. V januári ho čaká súdny proces za to, že kryl kňaza obvineného zo zneužívania skautov v 80. rokoch.