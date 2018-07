Francúzsky park na Bojnickom zámku bude mať nové osvetlenie

Pohľad na Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 15. júla (TASR) - Francúzsky park v blízkosti hrobky na Bojnickom zámku bude mať nové osvetlenie. Úpravou prejde i tamojšia zeleň, ktorá bude lemovať nový chodník.Rekonštrukcia Francúzskeho parku je súčasťou zmien expozície na zámku, s ktorých realizáciou začalo v uplynulých týždňoch Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice.načrtol vedúci oddelenia údržby a investícií SNM-Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.Jeden okruh podľa neho pôjde v chodníku, teda svietidlá budú umiestnené priamo v dlažbe chodníka, druhý okruh bude pod oknami a pod lavičkami, ktoré budú umiestnené v bašte.priblížil.Revitalizáciu parku má zabezpečiť dodávateľ prác v zmysle zmluvy do jedného roka, múzeum však predpokladá, že by to mal stihnúť už do konca tohto roka.