Francúzsky parlament: Antisionizmus je novou formou antisemitizmu

Francúzsky parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. decembra (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie v utorok schválilo uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že antisionizmus je modernou formou antisemitizmu. Informoval o tom denník Le Monde.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii tento krok francúzskeho parlamentu uvítal.Podľa denníka Jediot achronot minister Kac uviedol, že má v úmysle zasadiť sa za to, aby aj ďalšie krajiny pochopili a podporili tézu, že antisemitizmom sú aj prejavy antiizraelizmu a nenávisti k Izraelu.Izraelský minister pre verejnú bezpečnosť Gilad Erdan takisto ocenil rozhodnutie francúzskeho parlamentu a apeloval zasadiť sa dôraznejšie proti medzinárodnému hnutiu BDS - Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, odliv kapitálu a sankcie).Toto hnutie sa snaží v mene ľudských práv Palestínčanov o ekonomický a kultúrny bojkot toho, čo nazýva izraelský. Izrael obviňuje toto hnutie z antisemitizmu a zo snahy o skoncovanie so štátom s väčšinovým židovským obyvateľstvom tým, že BDS podporuje návrat palestínskych utečencov.Erdan vo svojej reakcii poukázal aj na to, že v mnohých publikovaných textoch sa ich antisemitský obsah kryje s údajnou politickou kritikou. Podľa Erdana však takýto stav škodí verejnej diskusii a vylučuje existenciu Izraela ako židovského štátu.Izraelský minister vyslovil očakávanie, že prijatý zákon sa v praxi pretaví do krokov proti pôsobeniu hnutia BDS a proti činnosti antisemitských aktivistov, ktorí vo Francúzsku šíria nenávisť voči Izraelu i francúzskym židom.Uznesenie prijaté francúzskym parlamentom prešlo v posledných mesiacoch niekoľkými zmenami na základe verejnej diskusie na túto tému a jeho znenie bol zmenené a schválené iba ako deklaratívne rozhodnutie, a nie ako súčasť trestného zákonníka krajiny.Návrh uznesenia - pôvodne zamýšľaného ako návrh zákona - bol reakciou na mnoho antisemitských útokov spáchaných vo Francúzsku za uplynulý rok. Jedným z posledných podobných činov bolo poškodenie 107 náhrobných kameňov na židovskom cintoríne pri východofrancúzskom meste Štrasburg.O potrebe novej definície antisemitizmu hovoril francúzsky prezident Emmanuel Macron už vo februári tohto roku, keď na stretnutí so zástupcami Rady francúzskych židovských inštitúcií (CRIF) vyhlásil, že, a dodal, že