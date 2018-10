Francúzsky prezident bude v Bratislave diskutovať s verejnosťou

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas svojej piatkovej (26. 10.) návštevy Slovenska stretne aj so slovenskou verejnosťou. Na podujatí s názvom "Formovanie budúcnosti Európy" vystúpi s krátkym prejavom a následne bude diskutovať s prítomnými občanmi, najmä mladou generáciou. Informuje o tom GLOBSEC, ktorý diskusiu organizuje.povedal prezident GLOBSEC-u Róbert Vass. Podujatia by sa mal podľa organizátorov zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Podujatie je súčasťou série konzultácií prezidenta Macrona s občanmi v hlavných mestách EÚ. Začne sa o 16.00 h v historickej Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde sa za účasti Francúzska pred viac ako 200 rokmi podpisoval Bratislavský mier. Podujatie podporuje iniciatíva #MYSMEEU, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavné mesto Bratislava.Macron na pracovnú návštevu Slovenska pricestuje v piatok 26. októbra. Francúzskeho prezidenta v Prezidentskom paláci v Bratislave prijme prezident SR Andrej Kiska. Macron by sa mal stretnúť aj s premiérom Pellegrinim. Ide o druhú návštevu francúzskeho prezidenta od vzniku samostatnej SR.