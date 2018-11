Francúzsky prezident Macron vyzval mladých ľudí na obnovu Európy

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri prejave počas smútočného zhromaždenia nemeckého Bundestagu pri príležitosti Dňa národného smútku v Berlíne 18. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu pri príležitosti spomienkových slávností na obete vojny v Nemecku vyzval mladých ľudí do boja za mierumilovnú a otvorenú Európu, informovala agentúra DPA.povedal Macron v hlavnom meste Nemecka počas stretnutia s mladými ľuďmi z celého sveta, ktoré má názov(100 Ideas for Peace).dodal prezident a vyzval mladých ľudí na budovanie otvorenej a ambicióznej Európy.V Berlíne sa zišlo viac ako 500 mladých ľudí zo 48 krajín z Európy, Afriky a Blízkeho východu, aby diskutovali o možnostiach, ako udržať mier a posilniť súdržnosť.Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier potvrdil Macronove slová.povedal.dodal.Osemnásty november je v Nemecku celoštátnym Dňom národného smútku. Účelom tohto sviatku je predovšetkým prejaviť solidaritu s pozostalými, ktorých blízki padli v prvej svetovej vojne. Nemci si však v tento deň pripomínajú aj obete všetkých vojnových konfliktov.Francúzsky prezident sa v nedeľu zúčastňuje v Berlíne celého radu podujatí zorganizovaných na uctenie si pamiatky ľudí padlých vo vojnách a okrem toho bude rokovať aj so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou, informuje agentúra DPA.