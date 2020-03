Francúzsky súd poslali za mreže pedofilného kňaza, ktorý zneužil viac ako 70 chlapcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzskeho kňaza, ktorý sexuálne zneužil minimálne 75 chlapcov, v pondelok poslali na päť rokov za mreže. Súd sa konal v Lyone a týkal sa 74-ročného Bernarda Preynata.Pojednávanie sa v dôsledku šírenia nového koronavírusu konalo za zatvorenými dverami, kde sa nachádzal aj páchateľ. Obetiam sa však neprihovoril. "Reagoval ako človek, ktorý uznal svoju vinu," povedal novinárom jeho právny zástupca Frederic Doyer.Preynat čelil maximálne desaťročnému väzeniu. Prokuratúra žiadala najmenej osem rokov. Zatiaľ nie je známe, či sa niektorá zo strán odvolá.Odsúdený povedal, že niekoľko kardinálov a ďalších vysokopostavených predstaviteľov cirkvi vedelo o jeho činoch, ktoré sa začali ešte v 60. rokoch minulého storočia, no až do minulého roka ho nikto nezbavil kňazstva. Jeho obeťami boli najmä skauti, ktorých bol vedúcim.Počas procesu objasnil, že o malých chlapcov sa začal zaujímať, keď mal 14 alebo 15 rokov a rozprával sa o tom vtedy aj s biskupom. Neskôr ho vysvätili za kňaza. Priznal, že ako skautský kaplán v období 1970 až 1990 zneužil takmer každý víkend dvoch chlapcov a štyroch až piatich počas týždňových táborov. Lyonskí kardináli mu povedali, aby s tým prestal, no nenahlásili ho polícii.