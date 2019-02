Francúzsky súd povolil policajtom používať gumové projektily

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzsky najvyšší správny súd v piatok rozhodol, že bezpečnostné zložky majú právo používať pri zásahoch proti demonštrantom kontroverzne vnímané gumové projektily. Informovali o tom agentúry AP a DPA.K rozhodnutiu Štátnej rady došlo len deň pred ďalšou plánovanou demonštráciou tzv. hnutia žltých viest, ktorého protesty vo Francúzsku prebiehajú od polovice novembra.Štátnu radu na urýchlené vynesenie rozsudku v tejto veci vyzývali niektoré odborové hnutia i demonštranti, píše AP. Práve gumovým projektilom sa totiž pripisuje množstvo zranení vrátane vážnych, ktoré počas protestov utrpeli demonštranti.Súd vzal do úvahy opakované prípady násilia, vandalizmu a ničenia majetku, ktoré sa stali na týchto protestoch. Dospel k záveru, že používanie gumových projektilov bezpečnostnými zložkami nie jena právo demonštrovať a neporušuje ani právo nebyť vystavený neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu.Štátna rada však tiež konštatovala, že policajti by mali prísne rešpektovať pravidlá a gumové projektily používať len v nutných prípadoch a nemierniť nimi na hlavy demonštrantov.Za zákaz gumových projektilov sa zasadzovali jednotlivci, odbory i ľudskoprávne skupiny, a podporoval ho tiež francúzsky ombudsman Jacques Toubon, pripomenula agentúra DPA.Podľa údajov francúzskeho denníka Libération utrpelo počas protestov tzv. hnutia žltých viest, z ktorých mnohé prerástli do násilných potýčok s políciou, zranenia 144 demonštrantov a novinárov. Až 92 z nich zranenia spôsobil gumový projektil, pričom 14 bolo zasiahnutých do oka, na ktoré prestali vidieť.Agentúra DPA dodala, že zranenia pri protestoch utrpeli aj stovky príslušníkov bezpečnostných síl. Francúzske úrady trvajú na tom, že gumové projektily sú pri protestoch nevyhnutné, policajtom však zároveň pripomínajú pravidlá bezpečnosti. Do výbavy policajtom začali pridávať aj telové kamery, aby zaznamenali, ako takéto zbrane používajú.