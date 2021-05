Francúzsky súd zamietol prípad súvisiaci s použitím dioxínu Agent Orange počas vojny vo Vietname

Žalobkyňa žiada odškodné

Použili milióny galónov látky

Kompenzácie len pre veteránov

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky súd v pondelok zamietol prípad, v rámci ktorého francúzsko-vietnamská žena žalovala 14 spoločností, ktoré vyrábali a predávali silný defoliačný dioxín Agent Orange používaný americkými jednotkami počas vojny vo Vietname. Informovali o tom jej právni zástupcovia.Súd v Évry na predmestí Paríža rozhodol, že prípad nespadá do jeho jurisdikcie, keďže odporcovia argumentovali, že v čase vojny konali pod nátlakom americkej vlády. Sedemdesiatdeväťročná bývalá novinárka Tran To Nga sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.Tran v knihe opísala, ako sa látky, známej ako Agent Orange nadýchala v roku 1966, keď bola členkou Viet Congu, ktorý bojoval proti južnému Vietnamu a Spojeným štátom.V roku 2014 podala vo Francúzsku žalobu na firmy, ktoré vyrábali a predávali Agent Orange, vrátane amerických nadnárodných spoločností Dow Chemical a Monsanto, ktorú v súčasnosti vlastní nemecký gigant Bayer.Žiada pritom odškodné za viaceré zdravotné problémy, vrátane rakoviny, a tiež ochorenia jej detí.Právni zástupcovia Tran chcú na odvolacom súde dokázať, že firmy k výrobe látky neprinútili. Zároveň sa vyjadrili, že dúfajú, že zdravie ich klientky jej dovolí pokračovať v právnej bitke až do konca procesu.Bayer v reakcii konštatoval, že súdy už mnoho rokov potvrdzujú, že „vojnoví kontraktori ... pracujúci na príkaz americkej vlády nie sú zodpovední za údajné škody súvisiace s tým, ako vláda tieto produkty počas vojny používala".Tran, ktorú podporuje aj skupina mimovládnych organizácií, sa snaží vybojovať uznanie aj pre ďalšie civilné obete a tiež škody napáchané na životnom prostredí.Americké sily, ktoré používali Agent Orange na defoliáciu vietnamskej džungle v snahe zničiť Viet Cong, v rokoch 1962 až 1971 v rozsiahlych oblastiach južného Vietnamu nastriekali zhruba 11 miliónov galónov (41 miliónov litrov) tejto látky.Dioxín po generácie zostáva v pôde i sedimentoch na dne jazier a riek, prostredníctvom tuku rýb a ďalších zvierat sa tak môže dostať do potravinového reťazca.Podľa Vietnamu boli herbicídu vystavené asi štyri milióny jeho obyvateľov a asi tri milióny v dôsledku toho trpia zdravotnými následkami, vrátane detí ľudí, ktorí sa s ním dostali do kontaktu počas vojny.Kompenzácie pritom dosiaľ získali len vojnoví veteráni zo Spojených štátov a iných krajín.Francúzsky systém spravodlivosti umožňuje svojim občanom podávať žaloby v súvislosti s udalosťami, ktoré sa stali v zahraničí.