Frank Baumann bude športový riaditeľ Werderu Brémy do roku 2021

Hannover 6. septembra (TASR) - Predstavitelia nemeckého bundesligového klubu Werder Brémy predĺžili spoluprácu so športovým riaditeľom Frankom Baumannom do roku 2021. Pôvodný kontrakt platil do 2019.citovala agentúra DPA predsedu dozornej rady klubu Marca Bodeho.Baumann nastúpil na post športového riaditeľa Werderu v roku 2016. Cieľom klubu v nasledujúcich sezónach je zabojovať o účasť v európskych klubových súťažiach.