Frankieho Vianoce v divadle 2019 - divadelný festival

Obľúbený festival Vianoce v divadle napíše v tomto roku v Myjave už svoju šestnástu kapitolu. A pribudol mu prívlastok "Frankieho Vianoce v divadle" podľa známej prezývky zakladateľa festivalu Miroslava Kňazského, ktorý nás pred niekoľkými mesiacmi náhle opustil. Jeho dielo však žije ďalej a od 5. do 7. decembra 2019 tak poteší mnohých priaznivcov dosiek, ktoré znamenajú svet, siedmimi predstaveniami, koncertom i tradičným ceremoniálom Terasa slávy. Tá bude tento raz, celkom pochopiteľne, venovaná práve Frankiemu.

Oficiálne sa festival začne vo štvrtok 5. decembra 2019 dopoludnia predstavením pre detské publikum nazvaným Paskudárium. To v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave pre malých divákov o 9.00 h uvedie Divadlo PIKI Pezinok. Po ňom o 11.15 h na javisko nastúpia herci divadla Féder Teáter Bratislava s hrou Nech žije kráľ!, ktorá je takisto určená detskému publiku. Prvý festivalový deň bude potom pokračovať predstavením Ocko, ktoré sa bude konať v netypickom prostredí, a to v priestoroch TOBB Restaurant na Starej Myjave. Pôjde o one-man-show Romana Pomajba, ktorá bude prístupná pre divákov starších ako 15 rokov. No a posledným štvrtkovým programom bude hra Drahá legrace z produkcie Agentúry Harlekýn Praha, v ktorej uvidíme napríklad Josefa Cardu, Martina Zahálku, Jana Čenskéhio, Vlastu Žehrovú a ďalších.

V piatok 6. decembra 2019 sa myjavský sviatok divadla začne o 10.00 h a o 12.00 h predstavením pre študentov nazvaným NonSENs noci svätojánskej v podaní Túlavého divadla Bratislava. Hra je prístupná divákom od 12 rokov a účinkujú v nej Jakub Nvota, Lucia Hurajová, Zuzana Kyzeková, Štefan Richtárek a ďalší. Mikulášsky večer bude potom v hlavnej sále kultúrneho domu od 19.00 h patriť Divadlu Aréna s ich predstaveniu Josef Švejk. Pôjde o grotesku plnú ľudských karikatúr, podivných figúrok a neobvyklých situácií o žalostných pomeroch panujúcich v rozkladajúcom sa Rakúsku-Uhorsku. A nielen tam... Svoje umenie tu predvedú Marián Labuda, Juraj Loj, Kamil Mikulčík, Juraj Kukura a ďalší.

Posledným festivalovým dňom bude sobota 7. decembra 2019. Víkendový program odštartuje o 17.00 h kapela Funny Fellows, ktorá k Frankieho Vianociam v divadle neodmysliteľne patrí. Jej koncert si môžete vypočuť vo foyeri kultúrneho domu. O 18.00 h sa potom zídeme na terase, aby sme v rámci ceremoniálu Terasa slávy odhalili ďalšie pamätné tabuľky osobnostiam zo Slovenska a Českej republiky za prínos v kultúre. Vlastne, tento raz to bude len jedna tabuľka, no o to dôležitejšia. Ako sme už spomenuli, in memoriam ju odhalia Mirovi Kňazskému Bibiana Ondrejková, Dana Gudabová a členovia Divadla Korbáč z Myjavy. Bodku za 16. ročníkom festivalu dá o 19.00 h hra Manželství v kostce, ktorú na Myjavu privezie Komediograf Brno. V hlavných úlohách sa tu predstavia Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová.

Vstupenky na jednotlivé predstavenia si môžete zakúpiť od pondelka 21. októbra 2019 na portáli www.kultura.myjava.sk alebo priamo v kancelárii kultúrneho domu na Partizánskej ulici. Lístky na predstavenie Ocko, ktoré sa nebude konať v kultúrnom dome, ale v reštaurácii na Starej Myjave, nebudú predávané cez portál, ale len osobne v kancelárii kultúrneho domu a v TOBB Restaurant na Starej Myjave. Viac informácii nájdete na www.vianocevdivadle.sk. Srdečne vás na festival Frankieho Vianoce v divadle 2019 pozývame!