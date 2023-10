František Trstenský bol vysvätený za nového spišského biskupa (video+foto)

Bober hlavným svätiteľom

Prišlo viac ako 20 biskupov



František Trstenský

Päťdesiatročný František Trstenský je rodák z Tvrdošína. Za kňaza bol vysvätený v roku 1997. Študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie, doktorát z biblickej teológie získal na Pápežskej akadémii v Krakove.V roku 2015 ho prezident vymenoval za vysokoškolského profesora. Prednáša na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.Ovláda anglický, taliansky, francúzsky jazyk, aj biblickú hebrejčinu a gréčtinu, dohovorí sa tiež po nemecky a poľsky. Doteraz pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku.

21.10.2023 (SITA.sk) - V Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule v sobotu vysvätili za nového spišského biskupa Františka Trstenského . Stalo sa tak šesť týždňov od oficiálneho oznámenia jeho vymenovania pápežom Františkom Hlavným svätiteľom v poradí 15. spišského biskupa bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober . Spolusvätiteľmi budú apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich . Informovala o tom Spišská diecéza.Samotná slávnosť, ktorá sa začala v sobotu o 10:00, bola rozdelená na verejnú a neverejnú časť. „Verejná je spojená s vysviackou a prevzatím úradu, neverejná s podpisom úradných dokumentov spojených s vysviackou,“ vysvetlila diecéza.Na biskupskú vysviacku prišlo podľa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska viac ako 20 biskupov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Lotyšška. Očakávala sa tiež účasť stoviek kňazov, rehoľníkov, seminaristov a veriacich z celého Slovenska i zahraničia. Do služby sa zapojilo približne 150 dobrovoľníkov.V Spišskej Kapitule sa naposledy konala biskupská vysviacka v júni 2020, a to pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša. Ako spišský administrátor viedol diecézu po úmrtí biskupa Mons. Štefana Sečku od októbra 2020. Predtým diecézu viedol Mons. František Tondra, ktorý zomrel 3. mája 2012 po ťažkej chorobe.Spišská diecéza sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska. Zahŕňa regióny Orava, Liptov a Spiš. Vznikla v roku 1776 vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva. Diecéza má celkovo 179 farností, ktoré sú zadelené do 14 dekanátov. Na území diecézy žije viac ako 600-tisíc obyvateľov, z čoho je približne 450-tisíc rímsko-katolíkov.