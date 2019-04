Freelandová:Zásahy do kanadských volieb zo zahraničia sú pravdepodobné

Na archívnej snímke kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová (uprostred) pózuje so svojimi rezortnými partnermi skupiny G7. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dinard 5. apríla (TASR) - Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová v piatok varovala, že vonkajšie zasahovanie do nastávajúcich parlamentných volieb v jej krajine je "veľmi pravdepodobné". Voľby sa majú v Kanade konať najneskôr do 21. októbra.povedala Freelandová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Ministerka popri stretnutí krajín skupiny G7 v severofrancúzskom letovisku Dinard dodala:Kanadský premiér Justin Trudeau a jeho Liberálna strana sa pokúšajú o znovuzvolenie v celoštátnych voľbách, ktoré sa musia konať najneskôr do 21. októbra.Na stretnutí G7 v Dinarde, na ktorom sa zúčastňujú ministri zahraničných vecí zo západných demokracií z celého sveta, sú na programe aj témy ako zasahovanie zo zahraničia a kyberobrana.vyhlásil v piatok šéf britskej demokracie Jeremy Hunt.Hunt pri spúšťaní iniciatívy na obranu slobody médií spolu s Freelandovou poukázal na zasahovanie do volieb v Spojených štátoch a na Ukrajine, ako aj na hekerské útoky na britský aj nemecký parlament.informoval britský minister.dodal.