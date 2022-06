Fresky v stredovekých kostoloch Gemera a Malohontu upútali v Bruseli, ocenili ich značkou Európske dedičstvo

Stredoveké

18.6.2022 (Webnoviny.sk) -nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte ocenili tento týždeň v Bruseli prestížnou značkou Európske dedičstvo.Ocenenie, ktoré sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, kultúru a hodnoty, získali slovenské pamiatky vôbec po prvý raz v novodobej histórii jeho udeľovania.V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Fresková výzdoba vkostoloch, stará v niektorých prípadoch až sedem storočí, uspela spomedzi ďalších jedinečných projektov naprieč celou Európou.Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja, pamiatkového úradu, cirkvi a ďalšími partnermi, ktorí na projekte spolupracovali.„Je dôležité, aby sme to, čo naši predkovia vvytvorili, znovu objavili nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Gemer a Malohont boli vždy centrom hospodárskeho, duchovného a kultúrneho života. Verím, že užšia spolupráca na všetkých úrovniach nám vďaka tejto značke prinesie ovocie vo forme zlepšenia ekonomických a kultúrnych príležitostí pre miestnych obyvateľov a skvalitnenia služieb pre návštevníkov,“ povedal banskobystrický župan Ján Lunter Na Gemer a do Malohontu vďaka workshopom, rezidenčným pobytom či výmene s ostatnými držiteľmi značky Európske dedičstvo zavíta do konca roka 2026 množstvo domácich i zahraničných umelcov a študentov.Na nominačnom projekte spolupracovali Banskobystrický a Košický samosprávny kraj , Rozvojová agentúra BBSK, oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, združenie Gotická cesta a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie.Medzi ďalšími ocenenými značkou Európske dedičstvo v tomto roku boli Múzeum migrácie (MMM – MigratieMuseumMigration) Belgicko, Trácke umenie vo Východných Rodopoch, hrobka Aleksandrovo (Bulharsko), Univerzitný kampus Seminaarinmäki – rovnosť vo vzdelávaní (Fínsko), Archeologická lokalita Nemea (Grécko), Múzeum kultúry a archeologická lokalita Vučedol (Chorvátsko), Turaida – historické centrum (Lotyšsko), Dedičstvo sv. Willibrorda v Echternachu (Luxembursko), Oderbruch (Nemecko), Palác Európskej dunajskej komisie (Rumunsko), Banský park Almadén (Španielsko) a Ventotene (Taliansko).