Fridays for Future Slovensko: Zapojme sa do klimatického štrajku

Mladá švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová počas klimatického štrajku hnutia Fridays for Future. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. septembra (TASR) – Študenti z hnutia Fridays for Future Slovensko vyzývajú všetky stredné a vysoké školy na Slovensku, aby sa zapojili do klimatického štrajku 20. septembra. Organizátori však prizývajú aj zvyšok verejnosti, keďže dosiahnutie koncepčných zmien sa bez spolupráce podľa nich nepodarí. Informovali o tom v stredu na brífingu v Bratislave.zdôraznila Emma Zajačková, jedna z koordinátoriek hnutia.Podotkla, že si treba uvedomiť vážnosť situácie a fakt, že následky klimatickej krízy ponesieme všetci. Je preto potrebné požadovať okamžité kroky smerujúce k jej zásadnému riešeniu, keďže problém bol dlho prehliadaný a neriešený.Školy by podľa študentského klimatického hnutia mali podporiť celosvetový štrajk tým, že sa aj s pedagógmi, žiakmi a študentmi zúčastnia na pochodoch v Bratislave, Žiline, Košiciach a v Banskej Bystrici. Podporu už vyjadrili napríklad Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach či Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice.Hnutie tiež verí, že ak školy aj priamo na štrajk neprídu, nebudú študentom brániť zúčastniť sa na pochodoch tak, ako sa to stávalo v niektorých prípadoch v minulosti.Podporiť štrajk však môže celá verejnosť.poznamenala Zajačková. Cieľom je zomknutie sa a spolupráca pri požadovaní koncepčných zmien, ktoré by sa mali stať hlavnou prioritou politikov. Konkrétne požiadavky chce hnutie predstaviť v najbližšej dobe.Globálny klimatický štrajk sa bude konať v tisíckach miest po celom svete. Uskutoční sa pred samitom OSN o klimatickej kríze v New Yorku 23. septembra, na ktorej sa zúčastní i slovenská delegácia.