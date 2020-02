Frölunda má štvrtý triumf v hokejovej Lige majstrov, vo finále zdolala Hradec Králové (video)

Hokejová Liga majstrov 2019/2020 - finále



utorok



Mountfield Hradec Králové (ČR) - Frölunda Indians (Švéd.) 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Góly: 7. Koukal (Cibulskis, F. Pavlík) - 17. Hjalmarsson (Lundqvist, Lasch), 19. Friberg (Grönlund), 20. Sundström (Ekbom, Fagemo)



5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom šiesteho ročníka hokejovej Ligy majstrov sa stal švédsky klub Frölunda Indians. V utorňajšom finálovom zápase zvíťazil na ľade českého tímu Mountfield Hradec Králové 3:1 a pripísal si už štvrtý triumf v krátkej histórii tejto súťaže. Zároveň platí, že nadvládu švédskych tímov dokázali v Lige majstrov naštrbiť iba hokejisti fínskeho JYP Jyväskylä, ktorí v roku 2018 zdolali v súboji o celkové víťazstvo Växjö.Frölunda položila základ svojho víťazstva už v prvej tretine. V siedmej minúte síce otvoril skóre stretnutia v presilovej hre Petr Koukal, ale päťnásobnému švédskemu šampiónovi sa ešte do prestávky podarilo vypracovať si dvojgólový náskok.Zverenci trénera Rogera Rönnberga sa hneď trikrát presadili v rozpätí 172 sekúnd. Skóre stretnutia vyrovnal Simon Hjalmarsson, v 19. min skóroval Max Friberg a o ďalšiu minútu neskôr prekonal gólmana Mareka Mazanca útočník Johan Sundström.Frölunda kontrolovala priebeh duelu a umnou hrou nepustila Hradec Králové do výraznejšieho tlaku. Vypredaná CPP Arena si priala strelenie kontaktného gólu, ale vo zvyšných dvoch tretinách už ani jeden z brankárov neinkasoval.Pre český hokej je to druhá finálová prehra v Lige majstrov, v roku 2017 totiž nestačila na "indiánov" pražská Sparta. Do finálového stretnutia zasiahol aj slovenský hokejista Lukáš Cingel, ale nenadviazal na svojich krajanov Petra Cehlárika a Christiána Jaroša, ktorí sa v premiérovom ročníku 2014/2015 tešili z titulu v drese tímu Lulea HF.