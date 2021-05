Frontex čelí žalobe obhajcov ľudských práv, obvinenia z vracania migrantov opakovane odmieta

Právo požiadať o azyl

Krok označili za maškarádu

Vyšetrovanie nepotvrdilo tvrdenia

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obhajcovia ľudských práv podnikli právne kroky proti Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. V utorok o tom informovala spoločnosť Front-Lex, ktorá sa orientuje na migračné politiky Európskej únie (EÚ).Advokáti obviňujú Frontex z porušovania práv žiadateľov o azyl a ďalších prehreškov proti medzinárodnému právu.Na Súdny dvor Európskej únie (ECJ) v tejto súvislosti podali žalobu, v ktorej sa odvolávajú na prípady ženy z Burundi a konžského tínedžera, ktorí chceli vlani na gréckom ostrove Lesbos požiadať o medzinárodnú ochranu.Podľa právnikov je to prvý raz, čo niekto za 17 rokov jeho existencie podal na Frontex žalobu na ECJ v Luxemburgu a chcú podľa vlastných slov vziať agentúru na zodpovednosť a „obnoviť vládu práva nad hranicami EÚ".Tvrdia pritom, že dvojicu migrantov „násilne zhromaždili, okradli, uniesli, zadržali, nasilu previezli naspäť na more, kolektívne vyhostili a napokon opustili na raftoch bez prostriedkov na navigáciu, jedla a vody". Obaja boli údajne obeťami operácií na ochranu hraníc EÚ.Na základe európskeho a medzinárodného práva však majú utečenci, teda ľudia, ktorí sa obávajú o život alebo utekajú pred prenasledovaním, právo požiadať o azyl a nesmú ich vrátiť tam, kde by im mohlo hroziť ďalšie nebezpečenstvo.Frontex, ktorý opakovane odmieta obvinenia z vracania migrantov a ďalšie tvrdenia o zlom zaobchádzaní, krok označil za maškarádu.„V skutočnosti to nie je právny prípad. Je to aktivistická agenda predstierajúca, že je prípadom, ktorej cieľom je podkopať snahy EÚ o ochranu svojich hraníc," reagoval hovorca Frontexu Chris Borowski.Právnici tvrdia, že 15-ročný chlapec bol v máji 2020 v skupine migrantov, ktorých telefóny, tašky a peniaze údajne skonfiškovali maskovaní členovia gréckej pobrežnej stráže v Egejskom mori medzi Tureckom a Gréckom. Následne ich vraj naložili na gumový čln a vrátili do tureckých vôd.Podľa dokumentov to pritom nebol jediný takýto incident, v ktorom sa ocitol a rovnako ako spomenutá žena zažil ďalšie hrubé zaobchádzanie v novembri.Vo februári boli obaja stále v Turecku a dúfali, že sa im nejakým spôsobom podarí dostať do Grécka a požiadať tam o azyl.Frontex čelí tvrdej kritike v súvislosti s obvineniami zo spoluzodpovednosti alebo účasti na vracaní migrantov, najmä v Egejskom mori, no agentúra to odmieta.Tvrdenia médií z vlaňajšieho októbra pritom nepotvrdilo ani tohtoročné medzinárodné vyšetrovanie.Vlastné vyšetrovanie spustil aj Európsky parlament, ktorý by mal svoje zistenia zverejniť v najbližších mesiacoch. Európsky úrad pre boj proti podvodom zase vyšetruje obvinenia zo zlého hospodárenia vo Frontexe.