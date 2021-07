Frontex výrazne zvýši podporu Litve pri ochrane jej hraníc s Bieloruskom pred nelegálnymi migrantmi

Poľsko vyšle vrtuľník

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex v najbližších dňoch výrazne zvýši podporu Litve, ktorá čelí náporu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do krajiny zo susedného Bieloruska. Výkonný riaditeľ agentúry Fabrice Leggeri to oznámil v sobotu večer v telefonickom rozhovore s litovským prezidentom Gitanasom Nausedom Frontex už tento mesiac vyslal na hranicu Litvy s Bieloruskom asi desiatku svojich príslušníkov a niekoľko hliadkovacích vozidiel. Podpora sa má v najbližších dňoch viac ako zdvojnásobiť.Pomoc prisľúbilo aj susedné Poľsko, ktoré do Litvy vyšle hliadkovací vrtuľník. O vyslaní ďalšieho Litva rokuje s Nemeckom, informoval úrad litovského prezidenta.Litva, ktorá poskytla útočisko predstaviteľom bieloruskej opozície, obviňuje svojho suseda, že nelegálnym imigrantom, ktorí prichádzajú najmä z Iraku, Blízkeho východu a Afriky, cielene umožňuje prekračovať vzájomnú hranicu.Podľa Frontexu prípady nelegálneho prekročenia hranice v júni vzrástli šesťnásobne. Za posledné dva mesiace hranicu medzi Litvou a Bieloruskom prekročilo viac ako 1500 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zhruba 20-násobok.V snahe odradiť migrantov z iných krajín začala Litva v piatok na hraniciach s Bieloruskom budovať plot. Vzťahy medzi týmito susednými krajinami sú napäté od volieb hlavy štátu v Bielorusku z augusta 2020.