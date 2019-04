Frontmanovi skupiny Iron Maiden udelili čestné občianstvo Sarajeva

Na snímke britský spevák, skladateľ a hudobník, člen metalovej skupiny Iron Maiden Bruce Dickinson pózuje fotografom s diplomom o čestnom občianstve v Sarajeve 6. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 8. apríla (TASR) - Frontmanovi britskej heavymetalovej skupiny Iron Maiden Bruceovi Dickinsonovi udelili čestné občianstvo Sarajeva. Spevák sa dočkal tejto pocty 25 rokov po tom, ako v bosnianskej metropole odohral koncert v čase, keď bola obliehaná počas krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie.Magistrát mu čestné občianstvo udelil v rámci víkendového spomienkového podujatia pri príležitosti výročia oslobodenia Sarajeva v druhej svetovej vojne a začiatku obliehania Sarajeva armádou Republiky srbskej (VRS), pri ktorom od apríla 1992 do februára 1996 zahynulo 11.000 ľudí vrátane 1500 detí.Dickinsonov koncert, vyhlásil na slávnostnom podujatí sarajevský starosta Abdulah Skaka, ktorého cituje stanica Slobodná Európa.V decembri 1994 sa Dickinson v noci s pomocou vojakov OSN dostal do Sarajeva a odohral tam vystúpenie so svojou sólovou skupinou Skunkworks.vyhlásil 60-ročný Dickinson na slávnostnom podujatí.Príbeh cesty skupiny do mesta odrezaného od sveta bol neskôr spracovaný v dokumentárnom filme Scream for Me Sarajevo (2017). Vo svojej autobiografickej knihe Dickinson napísal: "Počas obliehania Sarajeva boli státisíce obyvateľov mesta bombardované a ostreľované bosnianskosrbskými silami z okolitých vrchov a takmer štyri roky čelili nedostatku potravín, vody a elektriny.