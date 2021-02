Frustrácia Slovákov je čoraz viac citeľná, predčasné voľby však podľa politologičky nehrozia

Zúfalo zlá komunikácia vlády

Matovič chcel znížiť kvórum referenda

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť na Slovensku je polarizovaná a frustrácia občanov je čoraz viac citeľná. Predčasné parlamentné voľby však zatiaľ Slovensku nehrozia. Pre agentúru SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Agentúra Focus nedávno zorganizovala pre televíziu Markíza prieskum verejnej mienky, z ktorého vyplynulo, že 53 percent oslovených respondentov si želá demisiu vlády. Politologička za tým vidí to, že vládni predstavitelia na čele s premiérom zúfalo zle komunikujú svoje rozhodnutia, ktoré sú nekonzistentné, mätúce a často nelogické.„Na rovnako” to podľa nej vychádza u tých, ktorí nariadenia ignorujú, respektíve tých, ktorí doteraz nariadenia vlády rešpektovali. „Aj zodpovední ľudia začínajú pociťovať rozhorčenosť, a to oprávnene. Sklamanie z vývoja celospoločenskej situácie je už takmer hmatateľné,” zdôraznila Dulinová Bzdilová.Mimoparlamentná politická strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) navyše prišla s iniciatívou o vyhlásení referenda k predčasným parlamentným voľbám. Spomínaný prieskum agentúry Focus ďalej ukázal, že až 51 percent opýtaných by toto referendum podporilo a zúčastnilo by sa na ňom 58 percent voličov. Politologička si nemyslí, že by bol pokus o referendum z dielne Hlasu-SD nateraz úspešný. „Poraziť koronavírus a úplne zvrátiť našu celospoločenskú situáciu len zmena politických elít v tomto prípade nevyrieši,” uviedla.Referendum je platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako 50 percent oprávnených voličov. „Len pripomínam, že v roku 2014 sa hnutie OĽaNO pokúšalo svojím návrhom znížiť toto kvórum na 20 percent. Pán Matovič je asi v súčasnosti rád, že sa to vtedy nepodarilo. Výsledok referenda by mal byť podľa Ústavného súdu SR právne záväzný, no treba, aby aj poslankyne a poslanci parlamentu konali v súlade s jeho výsledkami. Toto je však otázka na ústavných právnikov,” ozrejmila Dulinová Bzdilová. Dodala, že zatiaľ bolo na Slovensku úspešné len jedno referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2004.Predčasné parlamentné voľby tak podľa jej slov nateraz na Slovensku nehrozia. „Hrozba však môže narastať s čoraz väčšou nahnevanosťou tej zodpovednejšej časti populácie, ktorá doteraz pravidlá dodržiavala. Bude však výmena politických elít na zmenu celospoločenskej situácie stačiť?” zamýšľa sa na záver politologička.