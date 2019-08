Fuglsang predĺžil zmluvu s Astanou

Dánsky cyklista Jakob Fuglsang, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. augusta (TASR) - Dánsky cyklista Jakob Fuglsang sa dohodol na novej dvojročnej zmluve s tímom Astana. Tridsaťštyriročný rodák zo Ženevy by mal byť súčasťou kazašského zoskupenia do roku 2021, informovala agentúra AFP.vyhlásil Fuglsang, ktorý po páde v 16. etape nedokončil tohtoročnú Tour de France. V septembri by mal štartovať na Vuelte, na ktorej vyhral dvakrát etapu v rokoch 2011 a 2013.