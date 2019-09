Fuglsang triumfoval v 16. etape Vuelty, Roglič zvýšil náskok na čele

Dán Jakob Fuglsang, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 16. etapy (Pravia - Alto de La Cubilla-Lena, 144,4 km): 1. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) 4:01:22, 2. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos) +22 s, 3. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana) +40, 4. James Knox (V. Brit./Deceuninck-Quick Step) +42, 5. Gianluca Brambilla (Tal./Trek-Segafredo) +1:12, 6. Thomas de Gendt (Belg./Lotto-Soudal) +2:09, 7. Mikkel Bizkarra (Šp./Euskadi-Murias) +2:15, 8. Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea/Dimension Data) +2:21, 9. Philippe Gilbert (Bel./Deceuninck-Quick Step), 10. Geoffrey Bouchard (Fr./AG2R La Mondiale) obaja +2:32



Priebežné poradie: 1. Primož Roglič (Slov./Jumbo) 62:17:52 h, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +2:48 min, 3. Tadej Pogačar (Slov./UAE) +3:42, 4. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +3:59, 5. Rafal Majka (Poľ./Bora) +7:40, 6. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +7:43, 7. Nicolas Edet (Fr./Cofidis) +10:27, 8. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +10:34, 9. Carl Fredrik Hagen (Nór./Lotto) +10:40, 10. Hermann Pernsteiner (Rak./Bahrain) +12:05

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lena 10. septembra (TASR) - Dánsky cyklista Jakob Fuglsang sa stal víťazom 16. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa. Pre jazdca tímu Astana to bolo 22. profesionálne víťazstvo, no premiérové individuálne na Grand Tour. Z víťazstva sa na trati z Pravie na vrch Alto de La Cubilla, ktorá merala 144,4 km, tešil po samostatnom úniku. Červený dres si bez komplikácií udržal Slovinec Primož Roglič.Pondelňajšia etapa mala horský charakter a tri kopce prvej kategórie, vrátane cieľového. Skupina favoritov umožnila odísť jedenástke cyklistov, ktorá nemala šancu na celkové prvenstvo a tá si vytvorila približne osemminútový náskok. Jakob Fuglsaang unikol svojim súperom 4 km pod vrcholom. V cieli mal náskok 22 sekúnd pred Britom Teom Hartom z Ineosu a 40 sekúnd pred svojim tímovým kolegom Španielom Luisom Leonom Sanchezom.povedal pre Eurosport Fuglsang.Zlý deň mali obaja jazdci Movistaru. V záverečnom stúpaní ako jediní z kandidátov na celkový triumf na slovinského lídra stratili. Celkovo druhý Španiel Alejandro Valverde ďalších 23 sekúnd a Kolumbijčan Nairo Quintana dokonca až 2:34 min a v priebežnom poradí prenechal piate miesto Poliakovi Rafalovi Majkovi z tímu Bora-hansgrohe.V utorok je na programe voľný deň, v stredu čaká cyklistov 17. etapa z Aranda de Duero do Guadalajary. Bude mať 219,6 km a mierne zvlnený charakter bez horských prémií a s kopcami prevažne v prvej polovici etapy.