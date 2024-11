Fungovanie miestnych akčných skupín je ohrozené, poukazujú na kritickú situáciu v čerpaní eurofondov

Prieťahy v projektoch

Zaniknúť môžu desiatky MAS

PPA podnikla niekoľko krokov

Treba prijať krízové riešenia

15.11.2024 (SITA.sk) - Fungovanie miestnych akčných skupín (MAS) na Slovensku, ktoré majú podporovať regionálny rozvoj v regiónoch, je ohrozené. Problémom je súčasná kritická situácia v čerpan í eurofondov . Ide pritom o milióny eur, ktoré môžu pomôcť samosprávam , súkromnému sektoru i občianskym združeniam.Opätovne na to upozornili zástupcovia Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) počas konferencie vo Vysokých Tatrách.Slovenskú vládu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodársku platobnú agentúru a kompetentné orgány žiadajú, aby prijali ďalšie kroky na stabilizáciu a zabezpečenie financovania MAS a urýchlene komunikovali jasné podmienky pre nové programové obdobie.Predstavitelia Národnej siete miestnych akčných skupín poukázali na nedostatočné vyhodnocovanie a preplácanie projektov a prieťahy pri nich. Súčasné čerpanie z programu Leader pre roky 2014 - 2022 totiž predstavuje k októbru tohto roka 13,4 percenta, pritom celková alokácia na projekty je vo výške takmer 123 miliónov eur.„Nielenže hrozí, že nebudú vyčerpané prostriedky z programu z končiaceho obdobia, ale hrozí aj to, že miestne akčné skupiny budú musieť pre toto nedostatočné čerpanie alikvotnú časť financií vrátiť, čo môže ohroziť ich existenciu,“ vysvetlila pre médiá odborná konzultantka NS MAS Miroslava Vargová. Skupiny tiež trápi nesplnená možnosť realizovať projekty spolupráce, ale aj nejasnosť podmienok nového programového obdobia.Ako ozrejmil podpredseda NS MAS Peter Nemček, na Slovensku funguje 107 miestnych akčných skupín, sieť združuje 77 z nich. Zaniknúť by podľa neho mohlo do 40 z nich.„Je tu reálne riziko, že v rokoch 2025 - 2026 zostanú MAS bez potrebného personálneho zabezpečenia, keďže nebudú k dispozícii finančné prostriedky na pokrytie miezd pre manažérov a ďalších odborných pracovníkov,“ ozrejmila sieť dôvody. Nemček pritom poukázal na Českú republiku, ktorá je v rámci programu Leader na vrchole, kým Slovensko na chvoste.Príkladom je podľa Ladislava Sisáka, manažéra MAS Pro Tatry, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku, aj Estónsko. „Estónci za rovnaké obdobie ako u nás dokázali zrealizovať dvesto projektov, pričom naša MAS dokázala urobiť 30 projektov,“ skonštatoval.Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko , ktorý je vo funkcii od februára tohto roka, uviedol, že v snahe zachrániť eurofondy pre MAS už podnikli niekoľko krokov.„Opatrenia Leader sme prevzali vo veľmi zlom stave. Spolu s ministerstvom pôdohospodárstva sme spravili všetky systémové opatrenia, ktoré boli v tomto momente možné. Odstránili sme byrokraciu a snažíme sa dobehnúť čas, ktorý nám ale chýba, pretože PPA posledné roky nebola ako v projektových podporách, tak isto ani v oblasti Leader činná,“ reagoval pre médiá počas účasti na konferencii NS MAS v Tatrách.Za posledný mesiac sa však podľa jeho slov podarilo vyčerpať 3,4 milióna eur a za obdobie od nástupu novej vlády vyplatiť o 6,5 milióna eur viac oproti sume vyplatenej za posledných päť rokov.„Leader je opatrenie, ktoré môže veľmi pomôcť regiónom, mestám, malým obciam i súkromnému sektoru,“ poznamenal Čepko. Zároveň dodal, že cieľom ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča je, aby z neho neprepadlo ani jedno euro.„Sme v situácii, keď je potrebné prijať krízové riešenia. To znamená, že rokujeme aj s Európskou komisiou o možnostiach, ktoré nám dá, aby sme vyčerpali túto alokáciu, a naozaj robíme všetko pre to, aby peniaze neprepadli,“ povedal.