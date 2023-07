Fungovanie Najvyššieho správneho súdu hodnotí SaS pozitívne, jeho zriadenie bolo podľa Kolíkovej správnym krokom

Reforma justície

29.7.2023 (SITA.sk) - Dva roky fungovania Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR , na ktorý prešla agenda Najvyššieho súdu (NS) SR zhodnotila Rada pre obnovu dôvery v spravodlivosť strany Slobododa a Solidarita (SaS) pozitívne. Strana SaS o tom informovala v tlačovej správe.Ako strana pripomenula, tento rok boli zriadené aj špecializované správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, čo bolo výsledkom reformy justície z dielne bývalej ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť Márie Kolíkovej „Správne súdnictvo, v ktorom sa človek sporí so štátom o dôchodky, dane, pokuty či stavebné povolenia, bolo totiž mimoriadne zaťažené prieťahmi. Práve preto bola reforma justície zameraná práve na túto oblasť," doplnila strana SaS.Kolíková uviedla, že NSS SR svojou rozhodovacou činnosťou ukazuje, že jeho zriadenie bolo správnym krokom.„Je to inštitúcia, ktorá nám pomáha navrátiť dôveru v právny štát, ale aj kľúčová súdna inštitúcia pre rozhodovanie v sporoch so štátom, ako aj pri vyvodzovaní zodpovednosti voči sudcom, exekútorom, notárom a prokurátorom," povedala Kolíková s tým, že súčasne je aj malým ústavným súdom, keďže naň prešla aj kompetencia rozhodovať o volebných sťažnostiach v rámci komunálnych volieb.Kolíková ďalej uviedla, že dobrú vôľu a nadšenie pre vec ukázal najprv predseda súdnej rady a jej členovia, ktorí urobili správne rozhodnutia pri výbere sudcov.„Následne to bol jeho predseda, ktorý robil pri jeho spúšťaní malé zázraky. Cieľom bolo vytvoriť súd bez záťaže, nikto tu nemal vopred rezervované miesto," doplnila Kolíková a vyhlásila, že NSS SR koná rýchlo a majú dôveru v jeho rozhodnutiach.„Súd vybavil všetky veci prenesené z najvyššieho súdu, a to vrátane disciplinárnych konaní vedených proti sudcom," doplnila exministerka spravodlivosti.Člen Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť Alojz Baránik podotkol, že z dostupných volebných programov sa javí, že žiadna iná politická strana nemá záujem podporiť reformu justície a dotiahnuť ju do konca. Iba kozmetika justícii právnemu štátu podľa Baránika nepomôže, a preto je potrebné robiť rozhodnutia a priniesť zmenu.Kolíková na záver uviedla, že NSS SR bude vzorom aj pre ďalšie nové správne súdy, ktoré môžu byť podobným úspešným príbehom. Bude však podľa nej závisieť od tímov nových súdov, či sa im podarí skoncovať s prieťahmi v najviac zaťaženej oblasti súdnictva.