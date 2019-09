Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniť

Zasadnutie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby má novela zákona o štátnej službe, ktorú v piatok schválila vláda.Novou legislatívou sa majú upraviť povinnosti služobného úradu napríklad pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest na základe výberového konania, spresňuje sa tiež zmena štátnozamestnaneckého pomeru, spojená s preložením štátneho zamestnanca. Novela má tiež riešiť vnútorné otázky týkajúce sa Rady pre štátnu službu.Novelou sa má aj doplniť úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s informačnými technológiami, zmeniť sa má aj úprava skúšobnej doby či doby dočasného preloženia. Zmierniť by sa tiež mali podmienky na poskytovanie neplateného služobného voľna.Rozšíriť sa majú možnosti obsadenia miesta v dočasnej štátnej službe bez výberového konania. V rámci novely by sa mal upraviť aj zákon o Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR, upravilo by sa overovanie odborných vedomostí a praktických zručností kontrolórov úradu.