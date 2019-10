Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby má novela zákona o štátnej službe, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Novou legislatívou sa majú upraviť povinnosti služobného úradu napríklad pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest na základe výberového konania, spresňuje sa tiež zmena štátnozamestnaneckého pomeru, spojená s preložením štátneho zamestnanca. Novela má tiež riešiť vnútorné otázky týkajúce sa Rady pre štátnu službu.Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s informačnými technológiami, zmeniť sa má aj úprava skúšobnej doby či doby dočasného preloženia. Zmierniť by sa tiež mali podmienky na poskytovanie neplateného služobného voľna.Rozšíriť sa majú možnosti obsadenia miesta v dočasnej štátnej službe bez výberového konania. V rámci novely by sa mal upraviť aj zákon o Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR, upravilo by sa overovanie odborných vedomostí a praktických zručností kontrolórov úradu.