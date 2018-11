Funkcia predsedu KBS je podľa S. Zvolenského koordinačnou službou

Na snímke bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šaštín-Stráže 23. novembra (TASR) – Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorého v týchto dňoch opätovne zvolili za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS), uviedol, že táto funkcia je koordinačnou službou. Poznamenal to v piatok na tlačovej konferencii po 91. plenárnom zasadnutí KBS v Šaštíne-Strážach.uviedol Zvolenský, ktorý bude predsedom nasledujúce štyri roky. Ide o zmenu, v predchádzajúcich obdobiach predsedu KBS volili na tri roky. Zvolenský bol do tejto funkcie zvolený štvrtýkrát po sebe. Za podpredsedu biskupi zvolili košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Členmi Stálej rady KBS budú Ján Orosch a Viliam Judák.KBS na zasadnutí prerokovala a schválila aj nový štatút Katolíckeho biblického diela (KBD) na Slovensku. Biskupi menovali päť členov Rady KBD, ktorí do budúcna zvolia riaditeľa biblického diela. Na projekty Slovenskej katolíckej charity pomáhajúce utečencom a prenasledovaným kresťanom vo svete schválila KBS 270.000 eur. Cieľovými krajinami projektov budú v najbližšom období Sýria, Kurdistan, Irak a Libanon.uviedol generálny sekretár KBS Marián Chovanec.Biskupi si vypočuli aj správu o prípravy Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Jeho cieľom je podporiť šírenie kultúry života na Slovensku a chrániť nenarodené deti. Plénum odobrilo prípravu pracovnej verzie elektronickej podoby Rímskeho misála.doplnil Chovanec.