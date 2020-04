Funkcionárov obvinili nezávislí vyšetrovatelia, Lučanský v statuse kritizoval aj vyjadrenia politikov

Polícia má výsledky

Boj s korupciou nie je na druhej koľaji

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti podľa prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského nemali pod jeho vedením nikdy zviazané ruky. Konštatuje to vo vyhlásení zverejnenom na profile Policajného zboru SR na sociálnej sieti. O „rozviazaní rúk“ polícii hovoril vo svojom stanovisku z 23. apríla v súvislosti s policajnými akciami „Dobytkár“ a „Rezervy“ minister vnútra Roman Mikulec ( OĽaNO ).Dôkazom doterajšieho slobodného konania policajtov je podľa Lučanského súdny proces vo vražde novinára Jána Kuciaka, vyšetrovaní sudcovia a mnoho iných prípadov, do ktorých spadajú aj korupčné prípady z posledných dní.„Obvinili tu vysokých funkcionárov nezávislí vyšetrovatelia, tak ako aj v iných, predchádzajúcich prípadoch. Som rád, že verejnosť oceňuje našu prácu na rozdiel od politikov, ktorí svojimi vyjadreniami spochybňujú nezávislosť policajtov, ktorú budujem, odkedy som vo vedení,“ vyhlásil Lučanský.Dodal, že polícia má výsledky a on verí, že pod jeho vedením a s podporou nového vedenia Ministerstva vnútra SR ich mať aj bude, a to aj v iných oblastiach svojej činnosti ako aj v rámci sociálneho zabezpečenia všetkých policajtov.Minister vnútra Mikulec vo štvrtok 23. apríla vyjadril radosť nad tým, že polícia v zložitej situácii spojenej so šírením koronavírusu neodsúva boj s korupciou „na druhú koľaj“ a úspešne využíva vytvorený priestor na dokončenie rozpracovaných prípadov.K činnosti polície sa okrem ministra vnútra v súvislosti so zadržaním bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána K. vyjadroval napríklad aj minister hospodárstva Richard Sulík ( SaS ).„No, bol najvyšší čas. Ja som bol prekvapený, že mohol (Kajetán K., pozn. SITA) ešte takto voľne si tu pobehovať. Ale veľmi oceňujem, že sa kolegovia z Národnej kriminálne agentúry rozhýbali. To je dobré znamenie a takto by mal dopadnúť každý jeden vydriduch,“ vyhlásil v utorok 21. apríla Sulík.