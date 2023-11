Funkciu nemôže vykonávať policajt podozrivý z trestného činu, Šutaj Eštok postavil mimo službu už 32 príslušníkov štátnej služby

23.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v stredu dočasne pozbavil výkonu štátnej služby ďalších 20 policajtov, ktorí sú obvinení pre úmyselný trestný čin. Stredu boli vydané personálne rozkazy ďalším šiestim policajtom.„Celkový počet policajtov, u ktorých bol vydaný personálny rozkaz, ktorým sa rozhodlo v súlade so zákonom o štátnej službe o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby, tak k stredajšiemu dňu predstavuje 32. Je nezlučiteľné so záujmami štátnej služby, aby túto vykonával policajt, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania úmyselného trestného činu,” argumentuje rezort vnútra.Dodal, že účinnosť dočasného personálne opatrenia skončí právoplatným skončením trestného konania. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka chce stredu na mimoriadnej schôdzi opozícia odvolať aj preto, že postavil mimo službu policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa, pričom obišiel Úrad pre ochranu oznamovateľov Nedôveru podľa opozičných strán vzbudzujú aj ďalšie kroky šéfa rezortu vnútra. Patrí medzi ne napríklad „hanebné“ odvolanie Štefana Hamrana z funkcie policajného prezidenta a jeho prevelenie do Popradu bez osobného stretnutia a tri dni pred jeho avizovaným odchodom do civilu. Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia Branislava Zuriana na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby