Funkčný a proklientský obchodný register potrebuje Slovensko ako soľ, podnikatelia zmeny vítajú

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia vítajú zmeny vo fungovaní Obchodného registra, ktoré predstavilo Ministerstvo spravodlivosti SR . Materiál je aktuálne v pripomienkovom konaní.Rezort si od zmien sľubuje najmä zlepšenie fungovania Obchodného registra a v nadväznosti na to aj zlepšenie postavenia Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia.Nový, funkčný, elektronický aregister treba podľa výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska Petra Serinu ako soľ.Obchodný register by mal fungovať na základe nového informačného systému, ministerstvo tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov.Aktuálne máme na Slovensku osem registrových súdov, po novom by mal byť iba jeden, a to Okresný súd v Žiline.Registrovať by okrem registrového súdu mohli vo vymedzených veciach aj externí registrátori - notári."Jeden registrový súd nevidím ako problém, ak registrátormi budú notári a ideálne, ak by sa ich počet zdvojnásobil, keď už musí ostať numerus clausulus, aby bola služba dostupná," myslí si Serina.Rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania aj legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.Zámer ide podľa aliancie v zásade správnym smerom a hovorí zaujímavé veci."Uvidíme, ako to ale bude v realite. Rozhodne potrebujeme moderný zákon, reflektujúci 21. storočie. Ideálne, ak by bol súčasťou kodifikácie občianskeho práva," podotkol Serina.Problémom obchodných spoločností je podľa neho komplikovaný, finančne a byrokraticky náročný spôsob ukončenia podnikania.Vo vzťahu k akciovým spoločnostiam označil za problematickú veľmi slabú, respektíve žiadnu ochranu minoritných akcionárov, z čoho vyplýva nefunkčná burza cenných papierov."To, čo mi v návrhu chýba, je úprava rodinného podniku, respektíve rodinnej s.r.o., rovnako tak osobitný režim riadenia a dedenia v prípade rodinných podnikov. Rovnako v zámere chýba, respektíve nie je jasne vyjadrené, či sa konečne zavedie aj trust, alebo nadácia na správu rodinného majetku," uzavrel Serina.