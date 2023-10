Fusakle majú za sebou náročný rok, prepadli sa do výraznej straty a zatvorili predajné miesta

Výrazná zmena nákupného správania

Problémy má aj Dedoles





Eric SK je jednou z dominantných spoločností v predaji ponožkového sortimentu na slovenskom a českom trhu pod značkou Fusakle. Ponožky sú navrhované a vyrábané výlučne na Slovensku. Okrem ponožiek ponúka ako doplnkový sortiment tričká, mikiny, čiapky, šatky, spodné prádlo a rôzne darčekové balenia.





12.10.2023 (SITA.sk) - Známa značka dizajnového ponožkového tovaru na Slovensku a v Čechách Fusakle má za sebou náročný rok. Naznačujú to hospodárske výsledky spoločnosti Eric SK, ktorá za ňou stojí.Podľa zverejnených údajov sa v minulom roku prepadla do výraznej straty. Tá atakovala 790 tis. eur. Ešte v roku 2020 pritom dosiahla zisk takmer 1,3 mil. eur a rok na to niečo cez 690 tis. eur. Asi štvrtinový pokles evidovala firma aj pri tržbách. Tie išli dole z 9 mil. eur v roku 2021 na vlaňajších približne 6,83 mil. eur.„Po pandémii a vojne na Ukrajine nasledovala vlna inflácie a zdražovania. Výrazne sa zmenilo nákupné správanie zákazníkov, prehodnocovali všetky nevyhnutné nákupy. Taktiež sa po pandémii výrazne znížila návštevnosť nákupných centier, kde sme mali prevádzky, " objasnila pre agentúru SITA dôvody hospodárskych výsledkov Zuzana Srnánková z marketingu spoločnosti.Ako doplnila, v tomto roku pristúpili k ráznym šetriacim opatreniam. „Optimalizovali sme náklady naprieč firmou, tiež sa nám podarilo zatvoriť väčšinu našich predajných miest v nákupných centrách, ktoré boli nerentabilné. Museli sme znížiť počet zamestnancov, aby sme zvládli utiahnuť náklady spojené so mzdami a nájmami," priblížila Srnánková aktuálnu situáciu. Momentálne sa podľa nej focusujú na on-line predaj.Jej slová potvrdzujú aj údaje z výročnej správy spoločnosti za rok 2021. Podľa nej prevádzkovala spoločnosť na Slovensku päť vlastných predajní a v Českej republike dve. Okrem toho mali otvorených 29 pop-up stores na Slovensku a 24 v Čechách. Podľa údajov z internetovej stránky značky Fusakle aktuálne eviduje na Slovensku ako aj v Čechách jeden showroom. Na Slovensku majú päť kioskov, v Čechách tri.S podobnými problémami sa pred časom potýkala aj ďalšia značka známa veselými ponožkami, Dedoles. Tá sa ich napokon rozhodla vyriešiť reštrukturalizáciou. Fusakle zatiaľ svoju budúcnosť vidia inak.„To u nás momentálne nie je téma. Prinášame stále nové produkty, vyrobené lokálne na Slovensku a v Čechách a veríme, že sa stretnú s obľubou a úspechom u našich zákazníkov," zhodnotila Srnánková.