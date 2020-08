Fusakle pomáhajú slovenským lesom

Dizajn, ktorý pomáha

Plagáty na stenu, ponožky na nohy

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Lesy. Zdroje čistého vzduchu, psychickej vzpruhy, energie, inšpirácie. Stačí len krátka prechádzka a zlá nálada je preč. Podľa tohto by Slovensko mohlo patriť medzi najšťastnejšie krajiny na svete. Ale realita je skôr na zaplakanie. Čoraz prázdnejšie kopce, vyťažené lesy, v tých, čo ešte majú stromy, sa objavuje čoraz viac ľudí a zver vytláča na sídliská.Preto chceme pomôcť. Spojili sme sa s chalanmi z The Žurnál, ktorí na tento problém upozornili už svojou kolekciou plagátov The Poustr. Tie spájajú šikovnosť lokálnych dizajnérov a krásy našej prírody.Ale nie je škoda nechať tieto pekné grafiky iba visieť v našich bytoch, prečo ich nezobrať napríklad na túru do ich prirodzeného prostredia? Preto sme z najobľúbenejších motívov národných parkov Malá Fatra od Kate Bednarčíkovej, Slovenský raj od Frenkyho Hříbala a Vysoké Tatry od Adriána Macha vyrobili limitovanú kolekciu ponožiek s názvom The Fusakle Kúpou kolekcie The Fusakle sa do ochrany prírody na Slovensku môže zapojiť každý. Z predaja každej krabičky poputujú 4 eurá do OZ My sme les.Informačný servis